彰化田中爭取參與式預算 發展觀光自己提案、大家來投票

彰化縣田中鎮公所向文化部申請「參與式預算」社造經費，開放在地社造社團提案，並由民眾投票，前3名可獲補助經費執行，各社團提出包括特色景點設網紅站牌給人打卡、製作集章手提袋、推動智慧語音導覽系統、建立在地青年導覽培訓機制等，希望藉此帶動民眾參與公共事務，也能推廣在地觀光發展。

田中鎮長蕭淑芬表示，公所為了帶動地方發展，向文化部爭取二年期社造經費，去年首度執行口碑很好，今年邁入第二年執行，以營造「田中老派生活博物館」為主題，希望將整個田中街區營造成像街區博物館一樣，讓大家可以深度旅遊，今年共有5個提案參與，開放民眾網路投票到8月1日，前3名均可獲補助5萬元執行計畫。

雖然是小額補助，但參與的團體不僅發想各種點子，甚至製作影音網路拉票，爭取民眾認同投票，包括推動「源成發藝棧」老屋活化林孟輝老師提案推「打卡新視界」在田中特色景點設網美站牌給人打卡，製作集章手提袋可增加店家與遊客的互動，設計特色景點及店家專屬印章讓遊客享受漫遊老街集章樂趣。

林孟輝說，參與提案爭取補助也是希望能有「小花效應」，因為當一個環境中出現一朵特別美麗的鮮花，能引發人們對周遭環境的覺察，進而產生想要整理或美化環境的動機，吸引更多人的參與。

還有田中在地人、修平科技大學講師許名勝提案推動智慧語音導覽系統、建立在地青年導覽培機制等；東路社區提案邀請居民一起設計麻雀積木、開設培力課程、辦親子導覽活動；沈沂禾與陳俊佑提案設計店家特色印章及明信片、扶植在地產業與藝術創作合作、邀請網紅體驗及影音介紹。