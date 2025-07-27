快訊

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

桃園醉男公園隨機毆人...10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化田中爭取參與式預算 發展觀光自己提案、大家來投票

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
林孟輝老師提案可在田中各特色景點設網美站牌給人打卡。圖／林孟輝提供
林孟輝老師提案可在田中各特色景點設網美站牌給人打卡。圖／林孟輝提供

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

彰化縣田中鎮公所向文化部申請「參與式預算」社造經費，開放在地社造社團提案，並由民眾投票，前3名可獲補助經費執行，各社團提出包括特色景點設網紅站牌給人打卡、製作集章手提袋、推動智慧語音導覽系統、建立在地青年導覽培訓機制等，希望藉此帶動民眾參與公共事務，也能推廣在地觀光發展。

田中鎮長蕭淑芬表示，公所為了帶動地方發展，向文化部爭取二年期社造經費，去年首度執行口碑很好，今年邁入第二年執行，以營造「田中老派生活博物館」為主題，希望將整個田中街區營造成像街區博物館一樣，讓大家可以深度旅遊，今年共有5個提案參與，開放民眾網路投票到8月1日，前3名均可獲補助5萬元執行計畫。

雖然是小額補助，但參與的團體不僅發想各種點子，甚至製作影音網路拉票，爭取民眾認同投票，包括推動「源成發藝棧」老屋活化林孟輝老師提案推「打卡新視界」在田中特色景點設網美站牌給人打卡，製作集章手提袋可增加店家與遊客的互動，設計特色景點及店家專屬印章讓遊客享受漫遊老街集章樂趣。

林孟輝說，參與提案爭取補助也是希望能有「小花效應」，因為當一個環境中出現一朵特別美麗的鮮花，能引發人們對周遭環境的覺察，進而產生想要整理或美化環境的動機，吸引更多人的參與。

還有田中在地人、修平科技大學講師許名勝提案推動智慧語音導覽系統、建立在地青年導覽培機制等；東路社區提案邀請居民一起設計麻雀積木、開設培力課程、辦親子導覽活動；沈沂禾與陳俊佑提案設計店家特色印章及明信片、扶植在地產業與藝術創作合作、邀請網紅體驗及影音介紹。

投票網頁https://changhua.join.gov.tw/pb/budget/detail/82898f16-c17e-49f3-9bcc-bd2739724417#onVoteStep

田中鎮純樸街區許多老建築都極有可看性。記者林宛諭／攝影
田中鎮純樸街區許多老建築都極有可看性。記者林宛諭／攝影

投票 景點 彰化

延伸閱讀

823還有第二波罷免 徐巧芯：「完封隊」早準備全力幫忙

彰化新住民來台工作覓得真愛 決定夫妻終老台灣

泰柬衝突多國發布旅警 泰二度改口同意大馬停火提案

71歲退休男重健康、健檢全拿A 遭「雙重厄運」800萬快不夠花還得賣房

相關新聞

彰化婦家中外堆滿垃圾鐵門關不了 蟑螂老鼠四竄鄰居崩潰

彰化縣伸港鄉今傳出民怨，有民眾向縣議員賴清美陳情，指住家附近有鄰居長期堆積大量廢棄物，不僅環境髒亂，甚至連鐵門都因雜物過...

彰化人口減少…原住民卻創新高 縣府分析主因

彰化縣人口直直落，但原住民人口卻逐年增加，目前共有7千多人，彰化縣府民政處認為主因，為原住民身分法修正，讓具有原住民血統...

台中清水今晚9點至11點舉行送肉粽儀式 民眾驚問路線

台中清水區一名63歲男子日前死亡，家屬今晚9點至11點將舉行送肉粽儀式，里辦公室透過群組公告，當地里長說喪家心裡很難過，...

彰化田中爭取參與式預算 發展觀光自己提案、大家來投票

彰化縣田中鎮公所向文化部申請「參與式預算」社造經費，開放在地社造社團提案，並由民眾投票，前3名可獲補助經費執行，各社團提...

合歡山觀景台公廁停用5個月 想上廁所改往這2處

合歡山是熱門景點，但當地合歡山莊旁觀景台及公廁卻相當老舊，為提升旅遊環境品質，自即日起至11月27日封閉整修，暫停使用；...

中市再現「有蓋無溝」假水溝？ 建設局已拆除：要求廠商加強巡查

民進黨台中市議員陳俞融日前發現北區德化街一處水溝「有蓋無溝」，造成豪雨積水。民進黨市議員林祈烽指出，北區崇德殯儀館對面的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。