第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎Mapacun看見原視界
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紀念「原住民族」一詞納入憲法增修條文31周年，台中市政府原民會26日晚間在原住民族文化館舉辦「第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮」，以《Mapacun看見原視界》為主題，透過影像徵件與公開放映活動，串連歷史、記憶與創作力量，展現原住民族面對當代議題的觀察，與文化自我書寫的實踐成果。
今年徵選活動，吸引來自全台各地創作者踴躍參與，作品類型涵蓋劇情短片與紀錄片。參賽者透過鏡頭記錄族群記憶、生命經驗、文化傳承與族語復振等主題，不僅呈現原住民族文化的多元面貌，也觸及族人在現代社會中的處境與認同轉譯，為原民影像創作注入更多元、深刻的敘事觀點。
本屆最高榮譽「最佳影片獎」，由太魯閣族題材紀錄片《臺灣土地的聲音Pgagu｜獵首笛》獲得。該片以傳統樂器Pgagu為主軸，結合族人生命經驗、祖靈信仰與文化追尋，展現創作者對Gaya精神的深刻詮釋，作品兼具文化厚度與視聽表現力，廣受評審肯定。
「評審團特別獎」則頒予本屆唯一劇情片《外婆的眉毛抹了灰土》。影片透過布農族女性跨族婚姻與返鄉困境的敘述，描繪個體情感與傳統習俗之間的張力與衝突，展現文化身份在現代化進程中的矛盾與思索。
「主題傳達獎」由《我是哈更拉娃》奪得，影片以年輕泰雅族創作者的視角，訴說對部落與族語的情感連結，展現文化於世代更替中持續傳承的力量與希望。
除主題獎項外，本屆亦頒發多項技術獎，包括最佳剪輯、視覺設計、創意、美感與音效獎，肯定原住民影像創作者在數位敘事與文化轉譯上的卓越表現。參賽作品不僅展現導演與團隊的創意與技術成熟度，更反映原住民族在不同生活場域中對文化的詮釋與實踐。
台中市原民會主委楊馨怡說，今年適逢原住民族入憲31週年，影像不僅是紀錄文化的工具，更是原住民族述說歷史與未來的重要媒介。
透過此次徵選活動，可以看見來自不同世代、背景與地理空間的原住民青年，如何在創作中展現對文化的關懷與自我認同的思索，影像成為族人與社會對話的橋梁，也逐步形塑屬於自己的話語權。
楊馨怡進一步指出，台中市原民會未來將持續推動原住民族影像創作支持計畫，深化原住民族文化在影像領域的公共參與與主體敘事，讓文化不僅留存於記憶，更能透過鏡頭傳承、創新與擴散。
楊馨怡期待，《Mapacun 看見原視界》不只是影像競賽的舞台，更能逐步發展成為原住民族影像工作者夢想起飛的起點，成就原民青年展現創作能量與文化視角的「原住民金馬獎」典禮，讓世界透過影像，看見台灣原住民族的故事與光芒。
頒獎典禮貴賓雲集，包括台中市政府原民會主委楊馨怡、台中市議員朱元宏、高雄市議員高忠德親自出席，台中市議員吳建德及立法委員黃仁、陳瑩、盧縣一則派員與會致意，展現對原住民族文化與影像創作的高度關注與支持。
現場亦有台中市族群委員張錦秀、陳舒芳、司金武、李建明、周進德、秀山里里長蔡錦瑭到場共襄盛舉，與評審委員拉娃谷倖、林隆士一同見證本屆得獎作品的榮耀時刻，共同為原住民族影像創作喝采。
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