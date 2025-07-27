快訊

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

桃園醉男公園隨機毆人...10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎Mapacun看見原視界

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
本屆亦頒發多項技術獎，包括最佳剪輯、視覺設計、創意、美感與音效獎等。中市原民會提供
本屆亦頒發多項技術獎，包括最佳剪輯、視覺設計、創意、美感與音效獎等。中市原民會提供

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

紀念「原住民族」一詞納入憲法增修條文31周年，台中市政府原民會26日晚間在原住民族文化館舉辦「第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮」，以《Mapacun看見原視界》為主題，透過影像徵件與公開放映活動，串連歷史、記憶與創作力量，展現原住民族面對當代議題的觀察，與文化自我書寫的實踐成果。

今年徵選活動，吸引來自全台各地創作者踴躍參與，作品類型涵蓋劇情短片與紀錄片。參賽者透過鏡頭記錄族群記憶、生命經驗、文化傳承與族語復振等主題，不僅呈現原住民族文化的多元面貌，也觸及族人在現代社會中的處境與認同轉譯，為原民影像創作注入更多元、深刻的敘事觀點。

本屆最高榮譽「最佳影片獎」，由太魯閣族題材紀錄片《臺灣土地的聲音Pgagu｜獵首笛》獲得。該片以傳統樂器Pgagu為主軸，結合族人生命經驗、祖靈信仰與文化追尋，展現創作者對Gaya精神的深刻詮釋，作品兼具文化厚度與視聽表現力，廣受評審肯定。

「評審團特別獎」則頒予本屆唯一劇情片《外婆的眉毛抹了灰土》。影片透過布農族女性跨族婚姻與返鄉困境的敘述，描繪個體情感與傳統習俗之間的張力與衝突，展現文化身份在現代化進程中的矛盾與思索。

「主題傳達獎」由《我是哈更拉娃》奪得，影片以年輕泰雅族創作者的視角，訴說對部落與族語的情感連結，展現文化於世代更替中持續傳承的力量與希望。

除主題獎項外，本屆亦頒發多項技術獎，包括最佳剪輯、視覺設計、創意、美感與音效獎，肯定原住民影像創作者在數位敘事與文化轉譯上的卓越表現。參賽作品不僅展現導演與團隊的創意與技術成熟度，更反映原住民族在不同生活場域中對文化的詮釋與實踐。

台中市原民會主委楊馨怡說，今年適逢原住民族入憲31週年，影像不僅是紀錄文化的工具，更是原住民族述說歷史與未來的重要媒介。

透過此次徵選活動，可以看見來自不同世代、背景與地理空間的原住民青年，如何在創作中展現對文化的關懷與自我認同的思索，影像成為族人與社會對話的橋梁，也逐步形塑屬於自己的話語權。

楊馨怡進一步指出，台中市原民會未來將持續推動原住民族影像創作支持計畫，深化原住民族文化在影像領域的公共參與與主體敘事，讓文化不僅留存於記憶，更能透過鏡頭傳承、創新與擴散。

楊馨怡期待，《Mapacun 看見原視界》不只是影像競賽的舞台，更能逐步發展成為原住民族影像工作者夢想起飛的起點，成就原民青年展現創作能量與文化視角的「原住民金馬獎」典禮，讓世界透過影像，看見台灣原住民族的故事與光芒。

頒獎典禮貴賓雲集，包括台中市政府原民會主委楊馨怡、台中市議員朱元宏、高雄市議員高忠德親自出席，台中市議員吳建德及立法委員黃仁、陳瑩、盧縣一則派員與會致意，展現對原住民族文化與影像創作的高度關注與支持。

現場亦有台中市族群委員張錦秀、陳舒芳、司金武、李建明、周進德、秀山里里長蔡錦瑭到場共襄盛舉，與評審委員拉娃谷倖、林隆士一同見證本屆得獎作品的榮耀時刻，共同為原住民族影像創作喝采。

第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮在台中市原住民族文化館舉行。中市原民會提供
第三屆原住民族日影片徵選競賽頒獎典禮在台中市原住民族文化館舉行。中市原民會提供
今年徵選吸引來自全台各地創作者踴躍參與，作品涵蓋劇情短片與紀錄片。中市原民會提供
今年徵選吸引來自全台各地創作者踴躍參與，作品涵蓋劇情短片與紀錄片。中市原民會提供
今年「主題傳達獎」由《我是哈更拉娃》奪得。中市原民會提供
今年「主題傳達獎」由《我是哈更拉娃》奪得。中市原民會提供

原住民 台中市

延伸閱讀

彰化人口減少…原住民卻創新高 縣府分析主因

慶祝原住民族日 原民8/1免費暢遊宜蘭童玩節

高雄3社安網社工獲全國表揚 長庚、凱旋醫院獲績優團體

慶祝原住民族日 高雄原民學生在澄清湖球場「為台鋼雄鷹開球」

相關新聞

彰化婦家中外堆滿垃圾鐵門關不了 蟑螂老鼠四竄鄰居崩潰

彰化縣伸港鄉今傳出民怨，有民眾向縣議員賴清美陳情，指住家附近有鄰居長期堆積大量廢棄物，不僅環境髒亂，甚至連鐵門都因雜物過...

彰化人口減少…原住民卻創新高 縣府分析主因

彰化縣人口直直落，但原住民人口卻逐年增加，目前共有7千多人，彰化縣府民政處認為主因，為原住民身分法修正，讓具有原住民血統...

台中清水今晚9點至11點舉行送肉粽儀式 民眾驚問路線

台中清水區一名63歲男子日前死亡，家屬今晚9點至11點將舉行送肉粽儀式，里辦公室透過群組公告，當地里長說喪家心裡很難過，...

彰化田中爭取參與式預算 發展觀光自己提案、大家來投票

彰化縣田中鎮公所向文化部申請「參與式預算」社造經費，開放在地社造社團提案，並由民眾投票，前3名可獲補助經費執行，各社團提...

合歡山觀景台公廁停用5個月 想上廁所改往這2處

合歡山是熱門景點，但當地合歡山莊旁觀景台及公廁卻相當老舊，為提升旅遊環境品質，自即日起至11月27日封閉整修，暫停使用；...

中市再現「有蓋無溝」假水溝？ 建設局已拆除：要求廠商加強巡查

民進黨台中市議員陳俞融日前發現北區德化街一處水溝「有蓋無溝」，造成豪雨積水。民進黨市議員林祈烽指出，北區崇德殯儀館對面的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。