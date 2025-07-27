彰化婦家中外堆滿垃圾鐵門關不了 蟑螂老鼠四竄鄰居崩潰

彰化縣伸港鄉今傳出民怨，有民眾向縣議員賴清美陳情，指住家附近有鄰居長期堆積大量廢棄物，不僅環境髒亂，甚至連鐵門都因雜物過多無法關上，導致垃圾外露，吸引大量蟑螂與老鼠出沒，嚴重影響鄰里生活品質。

彰化縣府環保局表示，若廢棄物堆積影響公共衛生，將依法要求屋主清理，若拒不配合，將由環保局代為處理，近期將訂定清潔隊代為清除的收費標準。

賴清美指出，近來伸港與和美地區陸續有民眾陳情，多處騎樓與路邊遭人堆放回收物與垃圾。今年3月，伸港鄉新港村就有騎樓被占用堆積廢棄物；上月，和美西川路出現堆滿垃圾的推車，廢棄物甚至延伸到馬路上；數日前在和港路邊，也有人以繩子綁住垃圾並標註「勿偷」；今日則接獲民眾反映，伸港鄉什股地區某住家也因垃圾堆積造成困擾。

她指出，綜合研判，這些地點可能皆與一名50多歲婦人有關。該婦人被勸導勿再堆放廢棄物時，卻聲稱是「神明指示」才這麼做。過去部分地點由清潔隊代為清除，有的則由土地所有權人協助處理，而今日陳情的垃圾堆積地點為該婦人自宅。

附近居民表示，該名年長婦人長期在自家內外堆放大量回收物與垃圾，環境極度髒亂。尤其夜間鐵門僅半掩，致使蟑螂、老鼠大量滋生，嚴重干擾鄰居生活與睡眠；加上近日梅雨季節，積水不退導致蚊蟲繁殖，恐衍生登革熱風險。居民多次表達關切，情況卻未見改善，不少人擔憂婦人可能涉及生活自理能力不足或其他社福需求。