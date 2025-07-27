彰化人口減少…原住民卻創新高 縣府分析主因

彰化縣人口直直落，但原住民人口卻逐年增加，目前共有7千多人，彰化縣府民政處認為主因，為原住民身分法修正，讓具有原住民血統或文化意願的族人更容易申請認定；以前申請原住民身分，一定要跟著原住民的父或母姓，現在不用再改姓，可以保留原來姓氏，只要增併列原住民名字即可。

每年8月1日是原住民族日，彰化縣政府今邀請原住民族人，齊聚「原住民生活館」，慶祝原住民族正名滿31周年，彰化縣長王惠美表示，縣內的原住民族朋友有16族，人數從上任時的5千多人到現在共有7064人，大部分的族人是從原鄉到彰化工作，用心耕耘並落地生根，把彰化當成第二個故鄉。

有原住民認為，過去不少族人長年未在部落成長，甚至不會族語，對自己「是不是原住民」有疑問而不敢申請；雖原住民身分享有教育加分、就業保障、補助等福利，但反而讓部分族人擔心申請身分被認為「撈好處」而卻步。