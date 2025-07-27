聽新聞
0:00 / 0:00
彰化人口減少…原住民卻創新高 縣府分析主因
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
彰化縣人口直直落，但原住民人口卻逐年增加，目前共有7千多人，彰化縣府民政處認為主因，為原住民身分法修正，讓具有原住民血統或文化意願的族人更容易申請認定；以前申請原住民身分，一定要跟著原住民的父或母姓，現在不用再改姓，可以保留原來姓氏，只要增併列原住民名字即可。
每年8月1日是原住民族日，彰化縣政府今邀請原住民族人，齊聚「原住民生活館」，慶祝原住民族正名滿31周年，彰化縣長王惠美表示，縣內的原住民族朋友有16族，人數從上任時的5千多人到現在共有7064人，大部分的族人是從原鄉到彰化工作，用心耕耘並落地生根，把彰化當成第二個故鄉。
有原住民認為，過去不少族人長年未在部落成長，甚至不會族語，對自己「是不是原住民」有疑問而不敢申請；雖原住民身分享有教育加分、就業保障、補助等福利，但反而讓部分族人擔心申請身分被認為「撈好處」而卻步。
王惠美今天也說，為保障原住民族的權益與擴展發聲管道，未來彰化縣會新增一席山地原住民族議員，議員席次新增為55席。民政處指出，彰化現有第九選區1席平地原住民縣議員，但實際上彰化山地原住民人數比平地原住民還多，依新規定設籍的山地原住民人口達1500人，彰化縣下屆將增設第十選區1席山地原住民。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言