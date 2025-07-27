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合歡山觀景台公廁停用5個月 想上廁所改往這2處

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山莊旁觀景台及公廁設施老舊，為提升遊憩品質，將施工整修至11月27日，因此封閉停用5個月。圖／林業保育樹南投分署提供
合歡山莊旁觀景台及公廁設施老舊，為提升遊憩品質，將施工整修至11月27日，因此封閉停用5個月。圖／林業保育樹南投分署提供

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合歡山是熱門景點，但當地合歡山莊旁觀景台及公廁卻相當老舊，為提升旅遊環境品質，自即日起至11月27日封閉整修，暫停使用；林業保育署南投分署表示，公廁施工改善期間，民眾若有需求可至徒步至附近的合歡山莊或松雪樓如廁。

合歡山位居南投、花蓮2縣交界，是國內最高海拔森林遊樂區，四季特色別具，春賞杜鵑、冬追雪，入夏涼爽，還能觀星、看日出，沿途鳶峰、昆陽、武嶺、合歡山莊等不分平假日總有大批人車上山，是國人遊憩、登山踏青的熱門旅遊路線。

其中，合歡山莊內有遊客服務中心，並販售咖啡餐飲，戶外設有停車場、觀景台及廁所等公共設施，供民眾停車賞景或解決生理需求，也能前往攀登合歡主峰、合歡東峰、石門山等百岳；但觀景台及其下方公廁設施老舊破損，近期封閉整修。

林業保育署南投分署表示，觀景台樓梯、欄杆等經長期風吹日曬雨淋老舊破損，公廁環境也欠佳，為此斥資672萬元改善，已架設圍籬，將整修觀景台並增加止滑設施，修繕公廁隔間與採光，增設通用廁所及無障礙廁所，完善無障礙斜坡道。

而合歡山觀景台及公廁改善工程將持續至11月27日，若工程順利在11月底前完工，驗收後即可開放，可望提升旅遊環境品質，並強化遊憩安全；唯施工期間，觀景台及公廁暫停使用，民眾若有如廁需求可徒步改至附近的合歡山莊或松雪樓。

合歡山莊旁觀景台及公廁設施老舊，為提升遊憩品質，將施工整修至11月27日，因此封閉停用5個月。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」
合歡山莊旁觀景台及公廁設施老舊，為提升遊憩品質，將施工整修至11月27日，因此封閉停用5個月。圖／取自臉書「中橫路況交通資訊站」

廁所 公廁 合歡山

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