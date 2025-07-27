台中海線和高雄、印尼青年走入清水 用影像與文字說故事

由 Inside Taiwan 曬台灣文化協會、財團法人春雨文教基金會與玉雪公益協會共同主辦之「2025 TICA第三期海線青年培力計畫」，前天在台中清水圓滿落幕；5天課程，集結15至22歲，來自台中海線、高雄、印尼學員，走進清水小鎮，透過地方觀察、人物訪談與影像創作，用創意與行動說地方故事。

課程延續 Inside Taiwan 深耕海線青年的理念，規劃五大主題，影像剪輯、國際交流、地方創生、人物專訪與活動企劃，結合講師教學理論與實地操作，學員掌握從發想、拍攝、訪談到發表的完整流程。

學員走訪清水據點，採訪「清水散步」吳長錕老師、「清水國小」童志榮主任、「百珍香餅行」吳富連老闆及「紫雲巖」吳勝隆主委、紀文來副主委，親身體驗影像與文字紀錄的挑戰與感動。

春雨文教基金會董事長暨台中市議員的施志昌到場勉勵學員，他表示，台中海線相較於市區，長期以來資源相對匱乏，很感謝這樣的活動能讓海線的孩子有機會學習、接觸更廣的世界。

主辦單位Inside Taiwan 曬台灣文化協會理事長葉婷阡表示，讓新一代孩子為自己的家鄉感到驕傲，從海線出發，扎根在地，連結國際。