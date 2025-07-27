中市再現「有蓋無溝」假水溝？ 建設局已拆除：要求廠商加強巡查

民進黨台中市議員陳俞融日前發現北區德化街一處水溝「有蓋無溝」，造成豪雨積水。民進黨市議員林祈烽指出，北區崇德殯儀館對面的錦中街，昨天因大雨整條積水難退，宛如「都市沼澤」，質疑假水溝案再次上演。建設局表示，昨已派員拆除該處模板，除依規扣罰外，並要求廠商全線落實巡查。

林祈烽指出，他昨天到崇德殯儀館參加告別式，有家屬反映殯儀館對面的錦中街大積水，根本看不到路面，只能冒險走上狹窄車道，與車爭道，但雨雖停了，水卻遲遲不退，當場用樹枝往水溝裡戳，卻戳不到底，究竟這條新側溝是沒拆塑膠板被封印？還是早就堵死沒清淤才無法排水？

林祈烽也說，極端氣候愈來愈常見，台中卻連排水都還在賭運氣，要求市府全面清查台中市到底還有多少假水溝，認為市府失職失能，盧秀燕行政怠惰，要求盧秀燕親自監督全市側溝的排水狀況，別讓「淹大水」成為台中市的日常。

建設局表示，經查該位置水溝為崇德路人行道改善工程新設置溝蓋，工程預計9月完工，目前有部分工項仍施工中，溝蓋模板皆配合工程進度陸續拆除，因該位置周邊人車往來眾多，廠商多次前往均因車輛停放，導致無法拆除。

建設局指出，該工程其餘溝蓋模板均已拆除，並不影響整體排水，昨日下午已經派員拆除該處模板，除依規扣罰外，並要求廠商全線落實巡查。