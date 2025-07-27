行人正義台中半年抓3.6萬件 其中車闖紅燈2.7萬件

台中警局執行「行人正義大執法」，半年取締逾3.6萬件行人安全類別交通違規，其中以車輛闖紅燈最多逾2.7萬件，行人違規及車輛不停讓行人分居第2、3，行人違規態樣則以違規穿越馬路最多。

台中市警察局交通大隊今天發布新聞稿表示，為強化行人安全及提升安全駕駛意識，推動「行人正義大執法專案」；經統計114年上半年，共計取締3萬6306件有關行人安全類別交通違規。

依據「行人正義大執法專案」統計數據顯示，取締違規件數前3名依序為「闖紅燈」最多，統計有2萬7709件，另外「行人違規」4119件及「車輛不停讓行人」3073件。

上述違規項目也是常造成行人交通事故主因，統計114年1至6月行人24小時內死亡人數共有14人，其中11名行人均涉有違規行為，占比高達78.6%，並以「未依標誌或標線穿越道路」為主要違規態樣。

警方呼籲，不僅是駕駛人在路口應減速慢行、停讓行人，而行人也不要貪圖一時之快而隨意穿越馬路，除造成自身危險外，也容易因往來車輛速度過快而釀成嚴重交通事故。