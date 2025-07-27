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高美濕地陸蟹繁殖期過馬路產卵常路殺 體驗活動守護生態

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局昨晚與和潤企業、社團法人台灣野鳥協會合作舉辦「高美濕地陸蟹巡守體驗活動」。圖／台中市農業局提供
台中市農業局昨晚與和潤企業、社團法人台灣野鳥協會合作舉辦「高美濕地陸蟹巡守體驗活動」。圖／台中市農業局提供

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每年6至9月是高美濕地陸蟹的重要繁殖期，陸蟹需穿越道路到濕地內產卵，但遊客看完夕陽開車離開時，常不慎造成陸蟹路殺；台中市農業局昨晚和企業與保育團體合辦體驗活動，讓民眾了解陸蟹習性，一起守護濕地生態。

高美濕地有全台知名的夕陽美景，和豐富獨特的潮間帶生態，高美濕地在多種陸蟹的生活史中也扮演關鍵的角色；為了讓更多民眾認識陸蟹，進而加入保育行動，台中市政府農業局昨晚與和潤企業及社團法人台灣野鳥協會攜手合作舉辦「高美濕地陸蟹巡守體驗活動」。

台中市農業局說明，每年6至9月是高美濕地陸蟹的重要繁殖期，傍晚時分，陸蟹需穿越道路前往濕地內產卵，此時段恰逢大量遊客賞完夕陽開車要離開，往返車流往往造成陸蟹頻繁被路殺；為了讓更多民眾認識陸蟹進而重視相關議題並起身守護，農業局、和潤企業與台灣野鳥協會合作，邀請大小朋友在暑假期間一同到高美濕地，親身了解陸蟹生態及棲地情形。

在社團法人台灣野鳥協會專業生態講師帶領下，夜間深入觀察多種陸蟹的生活習性及生態角色，親身參與協助陸蟹釋幼行動，近距離體驗自然生態之美。

農業局表示，高美濕地擁有豐富的陸蟹族群，但因棲地破碎化與車輛路殺等問題，陸蟹生存面臨嚴峻挑戰，未來農業局將持續推動護蟹保育行動，並與更多企業及社區團體合作，擴大參與及影響力，期望打造人與自然共存共榮的永續生態環境。

台中市農業局昨晚與和潤企業、社團法人台灣野鳥協會合作舉辦「高美濕地陸蟹巡守體驗活動」。圖／台中市農業局提供
台中市農業局昨晚與和潤企業、社團法人台灣野鳥協會合作舉辦「高美濕地陸蟹巡守體驗活動」。圖／台中市農業局提供

野鳥 高美濕地

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