台中再增「大雪山賞鳥協會」、「松錳租車豐原店」借問站 旅遊有溫度

為讓遊客深入體驗在地文化與風土人情，台中市原有44處公私協力的「借問站」，台中市府觀旅局今年再推動民間產業及公私立單位自主設置「借問站」，再增設「大雪山賞鳥協會」、「松錳租車豐原店」兩處借問站，在地單位導覽，提供涵蓋食、宿、遊、購、行等多元觀光旅遊資訊，旅遊有溫度。

台中市觀旅局長陳美秀表示，首屆世界賞鳥博覽會9月將在台中舉辦，為讓國際鳥友看見台中的友善度與便利性，市府特別輔導在地民間單位—大雪山賞鳥協會設置「借問站」，結合「台灣好行889大雪山線」串聯交通，民眾可輕鬆前往谷關、大棟山、大雪山森林遊樂區等知名景點，深入探索豐富的動植物生態與涼爽宜人的森林氣候。

搭乘台灣好行上山，也能在該借問站獲得專業在地旅遊諮詢服務，設有充電、飲水與如廁等基礎服務，提供全方位的協助，成為前往大雪山旅遊的重要中繼站，讓旅程更加便利與舒適。

東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道為台中最具代表性的自行車旅遊路線，被譽為城市中最美的綠廊之一，為強化旅遊服務品質，觀旅局在兩大鐵馬道的起點——松錳租車豐原店，設置「借問站」，結合店家親切的導覽服務，輕鬆瞭解花樑鋼橋、九號隧道、石岡水壩、東勢客家文化園區等沿線知名景點的歷史與特色，打造兼具知性與溫度的友善騎乘體驗。