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玉山瓦拉米步道 風災後多處受損

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
玉山瓦拉米步道3.5公里處遭沖毀，玉管處人員冒險涉水巡視步道。圖／玉管處提供
玉山瓦拉米步道3.5公里處遭沖毀，玉管處人員冒險涉水巡視步道。圖／玉管處提供

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近日因受到薇帕颱風影響，玉山國家公園東部園區目前仍未開放，玉管處指出，風災過後，台30線玉長公路0至10公里多處土石滑落路面，採單向車輛通行或是採機動管制，請遊客事先了解路況避免敗興而歸。

受連日強降雨影響，玉山國家公園內的瓦拉米步道多處災損。玉管處表示，巡查人員冒雨深入步道檢視損害情況，在3.5公里處發現小溪暴漲，溪水直接沖刷步道邊坡，岩石裸露、地面濕滑，部分段落需攀岩通行，極具危險性。人員背負裝備艱難前行，過程驚險萬分，呼籲遊客切勿自行進入山區。

8.1公里處的鋼棧橋，原為重要通道，卻因暴雨導致水量暴增，整座橋面被水勢淹沒，激流從上方飛瀉而下，幾無立足空間，恐危及行人安全。周邊坡面也有土石鬆動跡象，須密切觀察是否引發後續崩塌。

玉管處指出，已針對受損路段進行緊急封閉，並將儘速派員檢查橋梁結構與邊坡穩定性，評估是否需補強、改線或汰換設施。提醒民眾近期避免前往瓦拉米步道，以免受困山區或發生危險，並可至官方網站或粉專查詢開放狀況與最新公告。

颱風過境，瓦拉米步道受損嚴重，近期山區仍有降雨情形，地質不穩有土石崩落可能，請遊客避免安排入山旅遊，有關瓦拉米步道路況及台30線公路路況可上網查詢。

玉山 颱風 玉山國家公園

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