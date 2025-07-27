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台中上半年空汙 近10年次低

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

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台中市近10年上半年空氣品質PM2.5平均值比較表。圖／台中市政府提供
台中市近10年上半年空氣品質PM2.5平均值比較表。圖／台中市政府提供
台中市環保局比較近10年的上半年空氣品質發現，市府透過加嚴標準、加強稽查及宣導等空品管制策略，台中市今年上半年PM2.5平均值為15.0微克/立方公尺，為歷年同期次低，且低於全國測站平均值15.3微克/立方公尺，顯示近年台中空品逐步改善。

台中市環保局分析，比較2011至今年每年的上半年PM2.5平均值，以2022年上半年的14.1微克/立方公尺最低，其次是今年上半年，較去年上半年的16.9微克/立方公尺，降低1.9微克/立方公尺，也低於今年上半年全國平均值0.3微克/立方公尺。市府將持續努力，朝新空氣品質標準12微克/立方公尺目標邁進。

環保局長陳宏益說，市府針對空汙，秉持「先公後私、先大後小」原則，推動源頭減量及管末管制對策，中市空品近年已大幅改善。台中除環境部設置的5座一般空氣品質監測站外，環保局另設置6座一般空氣品質監測站與1座交通空氣品質監測站。

環保局也在交通繁忙地區、工業區以及人流密集區等場域，布設1220台空品感測器，全天候24小時運行，可監測溫溼度、PM2.5等多種空品資訊，並即時傳輸到環境部空氣網( https://wot.moenv.gov.tw/ )，讓市民隨時查詢當前空氣品質。

不過，環保局指出，颱風來臨前，氣流容易受到地形影響，使中部地區擴散條件不佳導致而空氣品質不良，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動並避免戶外長時間活動；另出外應戴上口罩，並盡量搭乘大眾運輸工具。

環保局表示，民眾如要查即時空氣品質監測資訊，到台中市環保局空氣品質監測網查詢「環保局空氣品質監測網」（https://bit.ly/1PYK6fP ）查詢 ，也可下載環保署「環境即時通」APP 。

空汙 台中市 環保局

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