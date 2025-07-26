「夜宿原斗幼兒園」校長視訊關心無家長陪伴 幼童：我們都沒哭

彰化縣原斗國中小學附設幼兒園舉辦別開生面「夜宿幼兒園」，作為告別學前教育的活動，師長本來擔心9名幼童會想家和思念家長，沒想到跟校長視訊時表示「我們都沒哭」，今結束夜宿返家前，幼童都依依不捨向幼兒園說再見。

原斗國中小學今年首度合辦國中小學與附設的聯合畢業典禮，即將升小一的幼童按照日程表是昨天離園，但學校規畫第一次夜宿幼兒園，給幼童難忘回憶，10名結業生有兩名男童、7名女童參加，昨晚8點前由家長送到幼兒園。

幼童先和幼兒園主任李悅慈、多名老師共做晚餐，烤土司、煎蛋、調和水果沙拉，吃得很開心，老師安排幼兒園電影院與周末律動夜，小朋友看完電影後，在「現在是星期五晚上」熱門音樂中盡興跳16蹲。睡前校長吳玉聆開視訊，小朋友都說不會想家、想黏著家長，「爸爸、媽媽沒來沒關係，我們沒哭。」還出示各種伴睡小物。

今上午老師帶領小朋友布置餐桌，準備麵包等西式早餐。吃完早餐，老師設計移動大龍球、鬆散素材排排樂、積木疊高、跳跳球挑戰的四個畢業闖關活動，考驗大肌肉發展，訓練觀察力、手眼協調與精細動作，闖關結束幼童意猶未盡但到了真正離園時間，都不捨地跟主任、老師說再見。

校長吳玉聆表示，原斗國中小為十二年一貫學校，從幼兒園一路培育到國中，始終秉持「生活即學習」的教育核心理念，教育孩子在真實情境中學會獨立；令人欣慰的是10名幼兒園結業生有9人升學原斗國小部，1人轉銜升學特殊班，代表家長認同原斗教育理念及孩子喜愛原斗。