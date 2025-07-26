快訊

罷免開票結果／726大罷免重創綠營 2026新北市長人選暗潮湧動

726大罷免／24+1全數挺過！「完整開票數據」看這裡 藍綠白戰況揭曉

726罷免開票／24藍委、高虹安皆安全下莊 圖解立院版圖變化、支持度消長

聽新聞
0:00 / 0:00

「夜宿原斗幼兒園」校長視訊關心無家長陪伴 幼童：我們都沒哭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣12年一貫的原斗國中小學和附幼，首次舉辦夜宿幼兒園，幼童睡得很香甜。圖／原斗國中小學提供
彰化縣12年一貫的原斗國中小學和附幼，首次舉辦夜宿幼兒園，幼童睡得很香甜。圖／原斗國中小學提供

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

彰化縣原斗國中小學附設幼兒園舉辦別開生面「夜宿幼兒園」，作為告別學前教育的活動，師長本來擔心9名幼童會想家和思念家長，沒想到跟校長視訊時表示「我們都沒哭」，今結束夜宿返家前，幼童都依依不捨向幼兒園說再見。

原斗國中小學今年首度合辦國中小學與附設的聯合畢業典禮，即將升小一的幼童按照日程表是昨天離園，但學校規畫第一次夜宿幼兒園，給幼童難忘回憶，10名結業生有兩名男童、7名女童參加，昨晚8點前由家長送到幼兒園。

幼童先和幼兒園主任李悅慈、多名老師共做晚餐，烤土司、煎蛋、調和水果沙拉，吃得很開心，老師安排幼兒園電影院與周末律動夜，小朋友看完電影後，在「現在是星期五晚上」熱門音樂中盡興跳16蹲。睡前校長吳玉聆開視訊，小朋友都說不會想家、想黏著家長，「爸爸、媽媽沒來沒關係，我們沒哭。」還出示各種伴睡小物。

今上午老師帶領小朋友布置餐桌，準備麵包等西式早餐。吃完早餐，老師設計移動大龍球、鬆散素材排排樂、積木疊高、跳跳球挑戰的四個畢業闖關活動，考驗大肌肉發展，訓練觀察力、手眼協調與精細動作，闖關結束幼童意猶未盡但到了真正離園時間，都不捨地跟主任、老師說再見。

校長吳玉聆表示，原斗國中小為十二年一貫學校，從幼兒園一路培育到國中，始終秉持「生活即學習」的教育核心理念，教育孩子在真實情境中學會獨立；令人欣慰的是10名幼兒園結業生有9人升學原斗國小部，1人轉銜升學特殊班，代表家長認同原斗教育理念及孩子喜愛原斗。

小學 朋友 幼兒園

延伸閱讀

苗栗建臺高中「群龍無首」僵局打破 新任董事長20日上任

台中學霸科展抄襲 台大醫學系錄取資格遭撤銷

女高中生科展作品違學倫遭撤獎 台大撤銷醫學系錄取資格了

建臺高中錯報考科 苗栗教育處：先穩定考生情緒、把握其他科目

相關新聞

藍立委過關 台中議會藍黨團籲賴清德放下爭議、馬上實施法案

台中市第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋罷免案皆不通過，繼續留在國會為台中、為台灣服務。台中市議會國民黨團書...

彰化新住民來台工作覓得真愛 決定夫妻終老台灣

彰化縣田中鎮、永靖鄉今表揚模範父親，田中鎮別樹一格，表揚新住民模範父親越南籍黎文算和自強爸爸蔡銀發，彰顯負責任好爸爸不分...

「夜宿原斗幼兒園」校長視訊關心無家長陪伴 幼童：我們都沒哭

彰化縣原斗國中小學附設幼兒園舉辦別開生面「夜宿幼兒園」，作為告別學前教育的活動，師長本來擔心9名幼童會想家和思念家長，沒...

彰化縣93歲模範父親去年「正式退休」 誇年輕人聰明顯露長者智慧

再過不到半個月就是一年一度父親節，鄉鎮公所今表揚模範父親，埤頭鄉推薦彰化縣政府表揚的模範父親呂傳興93歲，離開職場後務農...

94歲總舖師黃先知當選清水模範父親 長壽秘訣：勤快多勞動

94歲老先生黃先知是今年清水區最高齡的模範父親，被問到長壽養生的秘訣時，他爽朗地回答說，因早期是做辦桌的總舖師，平常做任...

影／漁村文化祭與產業共榮 彰化芳苑鄉擺脫風頭水尾邁向風起雲湧

彰化縣芳苑鄉潮間帶戲劇表演，全台少見，今年邁入第三年，主演團隊仁愛社區今舉辦漁村文化祭，展現經營地方特色產業、保護生態的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。