藍立委過關 台中議會藍黨團籲賴清德放下爭議、馬上實施法案

台中市第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋罷免案皆不通過，繼續留在國會為台中、為台灣服務。台中市議會國民黨團書記長李中感謝選民支持，並呼籲賴清德總統，針對立法院通過的法案與預算，能放下爭議、馬上實施。

李中表示，國民黨24位立委及新竹市長高虹安，這次投票結果反罷免、罷免是25比0，民意非常清楚，他誠懇建議賴清德總統、行政院長卓榮泰，針對立法院通過的法案與預算，能放下爭議、馬上實施，別再讓台灣持續空轉。

李中也說，目前全國各縣市都在編列縣市政府115年度預算，以台中市為例，立法院已經通過財政收支劃分法，如果正式實施，明年台中市將可以增加編列262億元預算，但因總統沒有公告實施，市府至今仍無法編列預算，將可能導致這筆預算無法在明年動支。

李中強調，誠懇建請總統、院長放下爭議，照立法院通過的決議施行，讓各縣市明年度預算能以新的財政收支劃分法編列。