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彰化新住民來台工作覓得真愛 決定夫妻終老台灣
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彰化縣田中鎮、永靖鄉今表揚模範父親，田中鎮別樹一格，表揚新住民模範父親越南籍黎文算和自強爸爸蔡銀發，彰顯負責任好爸爸不分國籍與職業；永靖鄉陳天德擅長寺廟傳統雕刻，擁有精湛技藝，是與眾不同的模範父親。
永靖鄉公所在一家餐廳，依循慣例表揚模範父親及特優村長、113年度績優調解委員，永靖郷24村，提報獲表揚的模範父親有36名，特優村長1名為東寧村長洪仁父，績優調解委員8人。縣級表揚的是陳天德，承襲衣缽建造和修繕寺廟木構建，技藝廣受讚揚；陳天德的孫女表示，阿公待人處世很有原則，尤其守時，對子孫發揮身教作用。
田中鎮公所在一家餐廳，以「父愛像座山，我的泰山老爸」為主題表揚24名模範父親。田中縣級模範父親蕭新益，81歲，與妻子育有二子二女，他年輕時在公路局擔任司機，認真負責曾當選模範駕駛，退休後務農，他個性純樸、熱心里內與宮廟事務，對地方公益都出錢出力。
財團法人伊甸社會福利基金會的田中區新住民服務據點，推薦41歲新住民爸爸黎文算。他來台工作，結識同為越南籍的妻子，婚後育有兩名女兒。他來近20年，已把台灣當作第二故鄉，決定和妻子終老台灣，因此工作之餘參加二社田社區大學中文識字班，努力學習中文、增進中文表達和識字的能力。
彰化家庭扶助中心推薦61歲蔡銀發，在板模工廠工作，辛苦撫養兩名女兒長大，無奈長女車禍去世，留下年僅6歲幼女，體弱多病，蔡銀扛起養育重責，即便年歲漸長又體力不如以往，他從未向命運低頭，節儉的生活把所有資源留給孫女，祖父兼父職令人動容。
永靖鄉長魏碩衛和田中鎮長蕭淑芬都表示，父親用肩膀撐起家的重量，用行動傳承責任和愛，是每個家庭最堅實的靠山，模範父親無論栽培子女或對家庭的奉獻，各有動人故事，可作為大家的人生典範。
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