彰化縣93歲模範父親去年「正式退休」 誇年輕人聰明顯露長者智慧

再過不到半個月就是一年一度父親節，鄉鎮公所今表揚模範父親，埤頭鄉推薦彰化縣政府表揚的模範父親呂傳興93歲，離開職場後務農，直到去年才「正式退休」享清福，身康體健讓表揚大會的各界代表稱讚不已。

埤頭鄉公所移師北斗鎮一家餐廳舉辦表揚模範父親大會，表揚全鄉17村各1名模範父親及鄉老人會推舉的1名模範父親，這18名模範父親獲縣政府、鄉公所、鄉代會、立法委員謝衣鳯服務處、縣議員李浩誠等單位及民代贈送禮物，拍照時多名模範父親表情嚴肅，司儀不斷鼓勵「笑一個，再笑一點。」這才面對鏡頭微微一笑。

大湖村模範父親呂傳興幼年遭逢二次世界大，因村內有軍機場，空襲密度高，他無法上學，在台灣光復後進私塾讀3年漢學，兒少時期多在農田除草、插秧割稻和庄內做零工，長大後曾在彰化農田水利會（今改制農田水利署）服務，認真服務農民而當選埤頭鄉農會代表，隨後受邀到保險公司工作，60歲退休，重拾農務種稻種菜也駕駛「鐵牛」，去年才「休息」不做。

呂傳興說，他與妻子結婚逾70年，育有二男一女，他的孩子自動自發、循規蹈矩，他覺得很幸運，且現在年輕人都很聰明，見識不輸年長者，他都尊重兒孫見解，過得很舒心。鄉公所人員指出，呂傳興樂觀、熱情、樸實，退休後辛勤務農，又擔任庄頭廟宇管理委員，平日熱心公益，踴躍參加地方活動服務鄉里，以身教言教傳家，堪為模範父親的楷模。