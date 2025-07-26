快訊

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／開票兩樣情？綠營罷免藍委不如預期 罷團現場一片死寂

彰化縣93歲模範父親去年「正式退休」 誇年輕人聰明顯露長者智慧

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉93歲模範父親呂傳興將代表埤頭鄉接受縣政府表揚。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉93歲模範父親呂傳興將代表埤頭鄉接受縣政府表揚。記者簡慧珍／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

再過不到半個月就是一年一度父親節，鄉鎮公所今表揚模範父親，埤頭鄉推薦彰化縣政府表揚的模範父親呂傳興93歲，離開職場後務農，直到去年才「正式退休」享清福，身康體健讓表揚大會的各界代表稱讚不已。

埤頭鄉公所移師北斗鎮一家餐廳舉辦表揚模範父親大會，表揚全鄉17村各1名模範父親及鄉老人會推舉的1名模範父親，這18名模範父親獲縣政府、鄉公所、鄉代會、立法委員謝衣鳯服務處、縣議員李浩誠等單位及民代贈送禮物，拍照時多名模範父親表情嚴肅，司儀不斷鼓勵「笑一個，再笑一點。」這才面對鏡頭微微一笑。

大湖村模範父親呂傳興幼年遭逢二次世界大，因村內有軍機場，空襲密度高，他無法上學，在台灣光復後進私塾讀3年漢學，兒少時期多在農田除草、插秧割稻和庄內做零工，長大後曾在彰化農田水利會（今改制農田水利署）服務，認真服務農民而當選埤頭鄉農會代表，隨後受邀到保險公司工作，60歲退休，重拾農務種稻種菜也駕駛「鐵牛」，去年才「休息」不做。

呂傳興說，他與妻子結婚逾70年，育有二男一女，他的孩子自動自發、循規蹈矩，他覺得很幸運，且現在年輕人都很聰明，見識不輸年長者，他都尊重兒孫見解，過得很舒心。鄉公所人員指出，呂傳興樂觀、熱情、樸實，退休後辛勤務農，又擔任庄頭廟宇管理委員，平日熱心公益，踴躍參加地方活動服務鄉里，以身教言教傳家，堪為模範父親的楷模。

田尾鄉公所今在田尾國小表揚模範父親，縣政府、北斗區縣議員、田尾鄉公所和鄉代會、鄉農會贊助禮品、獎牌，鄉立幼兒園小朋友表演舞蹈，場面熱鬧，其中睦宜村模範父親陳椅和妻子養育3兒3女，辛勤為家庭付出並熱情參與社區公益，獲選為縣級模範父親。

彰化縣埤頭鄉各界恭喜縣級模範父親呂傳興。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉各界恭喜縣級模範父親呂傳興。記者簡慧珍／攝影

公益 妻子

延伸閱讀

94歲總舖師黃先知當選清水模範父親 長壽秘訣：勤快多勞動

台南災區未復原！不少人搭機返台投票 他呼籲年輕人「回家必做1事」

彰化登革熱疫情拉警報？全縣4級以上有4村里、最高達7級

手一滑3000元飛了！停紅燈滑手機也算違規　彰化縣半年取締369件

相關新聞

台中男投票完手機鈴響 遭警帶離...違規恐罰3萬至30萬

今天是罷免投票日，台中市南屯區傳出有1名賴姓男子攜帶手機進入投開票所且發出聲響，警方接獲選務人員通知，依通職人員選舉罷免...

網傳「台中選委會弄錯投開票所」 區長：選民舊身分證資料未更新

今天是第一波罷免投票，有網友爆料，依照台中選委會網站查詢在萬和國中投開票所，到當場卻查不到名冊，打給戶政事務所才被通知在...

彰化縣93歲模範父親去年「正式退休」 誇年輕人聰明顯露長者智慧

再過不到半個月就是一年一度父親節，鄉鎮公所今表揚模範父親，埤頭鄉推薦彰化縣政府表揚的模範父親呂傳興93歲，離開職場後務農...

94歲總舖師黃先知當選清水模範父親 長壽秘訣：勤快多勞動

94歲老先生黃先知是今年清水區最高齡的模範父親，被問到長壽養生的秘訣時，他爽朗地回答說，因早期是做辦桌的總舖師，平常做任...

影／漁村文化祭與產業共榮 彰化芳苑鄉擺脫風頭水尾邁向風起雲湧

彰化縣芳苑鄉潮間帶戲劇表演，全台少見，今年邁入第三年，主演團隊仁愛社區今舉辦漁村文化祭，展現經營地方特色產業、保護生態的...

千日紅花海7月浪漫登場！ 后里環保公園變身粉紫色的浪漫花園

前身是垃圾掩埋場的台中市后里環保公園，今年夏天變身粉紫色的浪漫花海，由1000株千日紅接力綻放，搭配藍天白雲與翠綠草地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。