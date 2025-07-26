94歲總舖師黃先知當選清水模範父親 長壽秘訣：勤快多勞動
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94歲老先生黃先知是今年清水區最高齡的模範父親，被問到長壽養生的秘訣時，他爽朗地回答說，因早期是做辦桌的總舖師，平常做任何事就是要勤快、多勞動，才能保持健康的身心。他身體依然十分硬朗，領獎後與家人留下溫暖美好的回憶。
今年父親節將屆，清水區公所今天舉辦模範父親表揚活動，邀請35位模範父親、3位績優民政志工與14位績優調解委員，接受里長們及公所的表揚，會中並和子女們獻上誠摯祝福及合影留念，讓現場洋溢感恩與喜悅氛圍，而頂湳里現年94歲的黃先知老先生，更是今年清水區模範父親為最年長代表。
清水區長蔡慶生說，黃先知老先生在鄉里間德高望重，加上6個子女皆事業有成，子孫滿堂，深受地方推崇，所以今年獲得里長推薦，並經由區公所審查獲選模範父親表揚；另外，槺榔里的蔡萬宏老先生也因長年投入社區服務，其子女更延續父親關懷弱勢的精神，積極投入偏鄉學童教育，每位模範父親的背後，都有令人動容的故事。
蔡慶生並強調，各界關心今年8月底即將啟用的「台中海洋館」、及9月完工的「清水國民暨兒童運動中心」，工程都在如期進行中，象徵清水區配合市府政策努力提升市民生活品質，打造更宜居的生活環境後，即將成為海線地區充滿希望與幸福感的城市角落。
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