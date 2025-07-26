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影／漁村文化祭與產業共榮 彰化芳苑鄉擺脫風頭水尾邁向風起雲湧
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彰化縣芳苑鄉潮間帶戲劇表演，全台少見，今年邁入第三年，主演團隊仁愛社區今舉辦漁村文化祭，展現經營地方特色產業、保護生態的具體成果，也表演曾搬上員林演藝廳舞台的戲劇精華，預告今年潮間帶漁民廣場仍有演出。
仁愛社區獲農業部農村發展及水土保持署南投分署補助，舉辦芳苑漁村文化祭，在漁民廣場東側的台61高架橋下，進行藝術表演、生態走讀、芳苑傳香黑芝麻與美味市集四大活動。市集展售芳苑特產花生、炒黑芝麻等食品，重現爆米香的趣味；生態志工黃正民帶民眾到潮間帶認識動植物，舞台區有社區婦女、芳苑國中小學才藝表演，熱鬧滾滾。
仁愛社區理事長陳煥明帶社區居民，與「人劇團」以居民生活故為主題表演戲劇。陳煥明說，社區居民為了今演出成功努力練習，晚上彩排到10點多，期待給觀眾耳目一新，此外社區動員百人仍人手不足，他感謝公益社團及學生志工幫忙讓活動順利舉辦。
芳苑鄉長林保玲表示，陳煥明經營麻油工廠，擔任社區理事長，結合產業和文化，把文化帶進芳苑、社區，從海邊走進員林演藝廳，為家鄉付出連上天都感動，原本下雨轉為晴時多雲，可見「天公不只疼憨，更疼惜認真的人。」
農村發展及水土保持署南投分署長陳存凱是彰化人，今第一次到芳苑鄉，他說，芳苑文化勃蓬發展，不是「風頭水尾」而是風起湧雲，他將串連彰化沿海發展以拉近城市跟鄉鎮的距離，並採納鄉長林保玲建議不僅補助硬體也補助軟體，「軟硬兼施」發展芳苑。
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