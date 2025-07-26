快訊

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／開票兩樣情？綠營罷免藍委不如預期 罷團現場一片死寂

聽新聞
0:00 / 0:00

影／漁村文化祭與產業共榮 彰化芳苑鄉擺脫風頭水尾邁向風起雲湧

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑國中戰鼓隊打擊戰鼓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國中戰鼓隊打擊戰鼓。記者簡慧珍／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

彰化縣芳苑鄉潮間帶戲劇表演，全台少見，今年邁入第三年，主演團隊仁愛社區今舉辦漁村文化祭，展現經營地方特色產業、保護生態的具體成果，也表演曾搬上員林演藝廳舞台的戲劇精華，預告今年潮間帶漁民廣場仍有演出。

仁愛社區獲農業部農村發展及水土保持署南投分署補助，舉辦芳苑漁村文化祭，在漁民廣場東側的台61高架橋下，進行藝術表演、生態走讀、芳苑傳香黑芝麻與美味市集四大活動。市集展售芳苑特產花生、炒黑芝麻等食品，重現爆米香的趣味；生態志工黃正民帶民眾到潮間帶認識動植物，舞台區有社區婦女、芳苑國中小學才藝表演，熱鬧滾滾。

仁愛社區理事長陳煥明帶社區居民，與「人劇團」以居民生活故為主題表演戲劇。陳煥明說，社區居民為了今演出成功努力練習，晚上彩排到10點多，期待給觀眾耳目一新，此外社區動員百人仍人手不足，他感謝公益社團及學生志工幫忙讓活動順利舉辦。

芳苑鄉長林保玲表示，陳煥明經營麻油工廠，擔任社區理事長，結合產業和文化，把文化帶進芳苑、社區，從海邊走進員林演藝廳，為家鄉付出連上天都感動，原本下雨轉為晴時多雲，可見「天公不只疼憨，更疼惜認真的人。」

農村發展及水土保持署南投分署長陳存凱是彰化人，今第一次到芳苑鄉，他說，芳苑文化勃蓬發展，不是「風頭水尾」而是風起湧雲，他將串連彰化沿海發展以拉近城市跟鄉鎮的距離，並採納鄉長林保玲建議不僅補助硬體也補助軟體，「軟硬兼施」發展芳苑。

彰化縣芳苑鄉仁愛社區居民與「人劇團」共同演出在地村民故事。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉仁愛社區居民與「人劇團」共同演出在地村民故事。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漁村文化祭彩繪DIY親子樂在其中。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漁村文化祭彩繪DIY親子樂在其中。記者簡慧珍／攝影

舞台 潮間帶

延伸閱讀

全國逾7千處社區發展協會 衛福部新規鼓勵設培力中心

北台中與彰化家扶中心80位兒童逛麗寶樂園 矽品志工陪伴

彰化登革熱疫情拉警報？全縣4級以上有4村里、最高達7級

彰化前獅子會長變車手詐千萬 「樂善好施」當上訴理由...法官改判了

相關新聞

台中男投票完手機鈴響 遭警帶離...違規恐罰3萬至30萬

今天是罷免投票日，台中市南屯區傳出有1名賴姓男子攜帶手機進入投開票所且發出聲響，警方接獲選務人員通知，依通職人員選舉罷免...

網傳「台中選委會弄錯投開票所」 區長：選民舊身分證資料未更新

今天是第一波罷免投票，有網友爆料，依照台中選委會網站查詢在萬和國中投開票所，到當場卻查不到名冊，打給戶政事務所才被通知在...

彰化縣93歲模範父親去年「正式退休」 誇年輕人聰明顯露長者智慧

再過不到半個月就是一年一度父親節，鄉鎮公所今表揚模範父親，埤頭鄉推薦彰化縣政府表揚的模範父親呂傳興93歲，離開職場後務農...

94歲總舖師黃先知當選清水模範父親 長壽秘訣：勤快多勞動

94歲老先生黃先知是今年清水區最高齡的模範父親，被問到長壽養生的秘訣時，他爽朗地回答說，因早期是做辦桌的總舖師，平常做任...

影／漁村文化祭與產業共榮 彰化芳苑鄉擺脫風頭水尾邁向風起雲湧

彰化縣芳苑鄉潮間帶戲劇表演，全台少見，今年邁入第三年，主演團隊仁愛社區今舉辦漁村文化祭，展現經營地方特色產業、保護生態的...

千日紅花海7月浪漫登場！ 后里環保公園變身粉紫色的浪漫花園

前身是垃圾掩埋場的台中市后里環保公園，今年夏天變身粉紫色的浪漫花海，由1000株千日紅接力綻放，搭配藍天白雲與翠綠草地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。