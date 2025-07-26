千日紅花海7月浪漫登場！ 后里環保公園變身粉紫色的浪漫花園

前身是垃圾掩埋場的台中市后里環保公園，今年夏天變身粉紫色的浪漫花海，由1000株千日紅接力綻放，搭配藍天白雲與翠綠草地，營造如童話般的夢幻景致，吸引許多情侶、親子家庭與攝影愛好者前來打卡拍照，預估花期將持續至7月底最後一周，是今夏不可錯過的中部賞花景點。

占地達17公頃的后里環保公園，中部地區少有的大片綠地公園，以花田拼布概念規劃建成後，5座景觀土丘，並畫出兩公頃的花海區、3公頃的大草原區，及廣達3300平方公尺的人工生態池，約1.2公里的賞花碎石步道，並依四季輪替打造不同花卉主題景觀，每次花季都帶來耳目一新的驚喜。

1000株的千日紅，又名圓仔花、百日紅、火球花、紅繡球，原產於熱帶美洲各國內地，一般在春天播種繁殖後，每到夏天便會形成色彩飽和、花型圓潤緊密的粉紫色花海，為園區注入繽紛活力與濃濃夏日氛圍，加上主題式的造型花圃設計，提升了整體觀賞層次與拍照趣味性。