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中市東山高中設9個投票所 現場缺指引民眾罵聲連連

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
有民眾在一輛車上貼了自己寫下的「0292」、「0293」投票所指標，看起來十分克難。記者黃寅／攝影
有民眾在一輛車上貼了自己寫下的「0292」、「0293」投票所指標，看起來十分克難。記者黃寅／攝影

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台中市北屯區的東山高中此次罷免案投票設有9個投開票所，但是一進到校園並無清楚的指引，讓選民摸不著頭腦，還得四處詢問，或是憑以往的位置印象前往，甚不方便。區長陳宗祈獲悉，表示要前往了解。

今天中午有多家媒體前往立委黃健豪的投票，但是一進入校園並不知他的290投開票所在哪裡？等了一會兒，發現許多選民也不知自己的投票所在哪裡，而得四處詢問。

此外，投票所現場不知是哪位民眾在地上貼往第292投票所的指標，另還有民眾在一輛車上貼了自己寫下的「0292」、「0293」投票所指標，看起來十分克難。站在車道旁等候黃健豪的媒體後還主動當起報路者，指引方向。

記者進一步了解，東山高中設有0285到0293的9個投開票所，但僅有一面布告是設在離入口甚遠的辦公大樓穿堂下，根本發揮不了作用，也難以讓人知曉要去那兒查看。

不知哪位民眾在東山高中地上貼了往第292投票所的指標，但後來即被人踩爛了。記者黃寅／攝影
不知哪位民眾在東山高中地上貼了往第292投票所的指標，但後來即被人踩爛了。記者黃寅／攝影
不知哪位民眾在東山高中地上貼了往第292投票所的指標。記者黃寅／攝影
不知哪位民眾在東山高中地上貼了往第292投票所的指標。記者黃寅／攝影

投票 校園 黃健豪

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