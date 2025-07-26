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台中男投票完手機鈴響 遭警帶離...違規恐罰3萬至30萬
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今天是罷免投票日，台中市南屯區傳出有1名賴姓男子攜帶手機進入投開票所且發出聲響，警方接獲選務人員通知，依通職人員選舉罷免法規定將賴男函報選委會裁處，若認定違規依法可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。
台中第四警分局今上午11點多獲報，南屯區楓樹西街編號0164的楓樹青少年活動中心投開票所，有民眾投票過程攜帶手機且發出響鈴聲。
警方查，賴男（58歲）當時已經領取選票圈選完畢，並將選票投入票匭後，但尚未離開場內手機就突發來電鈴聲，經選務人員將其帶離，通知主任管理員、警方。
警方到場蒐證後，同時也將賴男帶回派出所了解狀況，現場並經主任管理員認定有違失情節，警方後續依公職人員選舉罷免法第65條第3項，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話進入投票所將其函報選委會裁處，依同法第106條第1項，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。
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