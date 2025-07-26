台中男投票完手機鈴響 遭警帶離...違規恐罰3萬至30萬

今天是罷免投票日，台中市南屯區傳出有1名賴姓男子攜帶手機進入投開票所且發出聲響，警方接獲選務人員通知，依通職人員選舉罷免法規定將賴男函報選委會裁處，若認定違規依法可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中第四警分局今上午11點多獲報，南屯區楓樹西街編號0164的楓樹青少年活動中心投開票所，有民眾投票過程攜帶手機且發出響鈴聲。

警方查，賴男（58歲）當時已經領取選票圈選完畢，並將選票投入票匭後，但尚未離開場內手機就突發來電鈴聲，經選務人員將其帶離，通知主任管理員、警方。