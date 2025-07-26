快訊

「村長」詹江村具名檢舉 苦苓、謝金河挨告違反選罷法

泰國、柬埔寨衝突延燒第3國 寮國逮「10柬武裝分子」非法越界

當場解職！花蓮驚傳選務人員「民眾私章蓋A4紙」 選委會出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男投票完手機鈴響 遭警帶離...違規恐罰3萬至30萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
罷免案投票今天舉行，民眾不可帶手機進入投票所，或將手機關機才能投票，避免觸法。記者杜建重／攝影
罷免案投票今天舉行，民眾不可帶手機進入投票所，或將手機關機才能投票，避免觸法。記者杜建重／攝影

👉▪【開票實況】726大罷免 完整即時開票數據看這裡

今天是罷免投票日，台中市南屯區傳出有1名賴姓男子攜帶手機進入投開票所且發出聲響，警方接獲選務人員通知，依通職人員選舉罷免法規定將賴男函報選委會裁處，若認定違規依法可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中第四警分局今上午11點多獲報，南屯區楓樹西街編號0164的楓樹青少年活動中心投開票所，有民眾投票過程攜帶手機且發出響鈴聲。

警方查，賴男（58歲）當時已經領取選票圈選完畢，並將選票投入票匭後，但尚未離開場內手機就突發來電鈴聲，經選務人員將其帶離，通知主任管理員、警方。

警方到場蒐證後，同時也將賴男帶回派出所了解狀況，現場並經主任管理員認定有違失情節，警方後續依公職人員選舉罷免法第65條第3項，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話進入投票所將其函報選委會裁處，依同法第106條第1項，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中市南屯區一處投開票所今上午傳出違規，賴姓男子投完票手機鈴響，被依法函送裁罰，現場有「手機請關機」的扇子提醒選民。記者曾健祐／翻攝
台中市南屯區一處投開票所今上午傳出違規，賴姓男子投完票手機鈴響，被依法函送裁罰，現場有「手機請關機」的扇子提醒選民。記者曾健祐／翻攝

投票 罷免

延伸閱讀

新北失眠男頭塞票匭毀損票匭投票口 還企圖藏起罷免選票遭逮

新竹光武國中投票所設2樓 長輩難爬樓梯挨批不友善

網傳「台中選委會弄錯投開票所」 區長：選民舊身分證資料未更新

罷免投票 中壢女不願排隊憤撕選票、還有手機不慎響鈴遭備查

相關新聞

台中男投票完手機鈴響 遭警帶離...違規恐罰3萬至30萬

今天是罷免投票日，台中市南屯區傳出有1名賴姓男子攜帶手機進入投開票所且發出聲響，警方接獲選務人員通知，依通職人員選舉罷免...

網傳「台中選委會弄錯投開票所」 區長：選民舊身分證資料未更新

今天是第一波罷免投票，有網友爆料，依照台中選委會網站查詢在萬和國中投開票所，到當場卻查不到名冊，打給戶政事務所才被通知在...

中市東山高中設9個投票所 現場缺指引民眾罵聲連連

台中市北屯區的東山高中此次罷免案投票設有9個投開票所，但是一進到校園並無清楚的指引，讓選民摸不著頭腦，還得四處詢問，或是...

小朋友衝草皮踩水、爸媽雨中搶拍照 南投名間單車日笑聲不斷

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」今天在名間鄉親子生態園區登場，雖遇大雨，無損大家興致，近千名親子騎士在風雨中展現運動精神，...

10年空氣品質大PK！台中今年上半年PM2.5歷年次低

台中市環保局比較近10年的上半年空氣品質發現，台中市空氣品質，市府透過加嚴標準、加強稽查及宣導等空品管制策略，並與市民共...

彰化市線東路破損如同打補丁 縣府花1241萬元訂10月底改善

彰化市線東路連接國1彰化交流道及國3和美交流道的重要道路， 平時交通流量大，但路面破損常遭用路人抱怨，彰化縣政府將投入1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。