快訊

中職／梅賽斯被買走、衛蘭德引退 獅隊洋投漏洞…「餅總」請球團加快腳步

脫序行為！新北中和男「把頭塞票匭」毀損投票口、還想藏選票遭逮

聽新聞
0:00 / 0:00

小朋友衝草皮踩水、爸媽雨中搶拍照 南投名間單車日笑聲不斷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間小鎮漫旅尋騎遇上大雨，大小朋友體驗在雨中騎車漫遊樂趣。圖／南投縣政府提供
名間小鎮漫旅尋騎遇上大雨，大小朋友體驗在雨中騎車漫遊樂趣。圖／南投縣政府提供

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」今天在名間鄉親子生態園區登場，雖遇大雨，無損大家興致，近千名親子騎士在風雨中展現運動精神，小朋友套上雨衣，享受雨中踩水、滑步車競速，家長撐傘一旁拍照，記錄溫馨親子互動時刻。

名間小鎮漫遊領騎儀式因雨取消，副縣長王瑞德與觀光處長陳志賢仍與現場民眾在雨中熱身律動，伴隨音樂節奏舞動筋骨，大小朋友在雨中嬉笑連連，展現「風雨無阻」的行動力與熱情，氣氛歡喜熱烈。

活動現場最吸睛的亮點，莫過於兒童滑步車趣味活動。儘管草地積水，小朋友卻樂此不疲，看到草皮積水眼睛一亮，紛紛衝進草地踩水、滑行，笑聲此起彼落。張媽媽說，原本還擔心小孩會嫌下雨沒得玩，結果反而玩得更開心，衣服濕透也值得。

林小弟弟說，「我最喜歡騎車去踩水，像在冒險一樣，雨天也很好玩！」林爸爸替兒子擦乾臉上的雨水，一邊拍照記錄每一刻，他說，這種親子活動不只讓孩子動起來，也讓我們放下手機、參與孩子成長，真的很棒。

王瑞德說，「名間小鎮漫旅尋騎」路線全長27公里，從親子生態園區出發，串聯濁水火車站、松柏嶺受天宮、松柏嶺茶香老街、茶文化主題館、茶園風光及步道景色，是一趟結合文化、風景與體能挑戰的精采路線。他也提醒大家，騎乘過程務必穿著雨衣、防寒保暖，確保安全。

南投縣推廣低碳觀光，自行車慢遊活動還有8月9日「竹山小鎮鄉野傳騎」、16日「草屯鳥嘴環潭騎遊」，23日壓軸「集集小鎮采風漫騎」，歡迎民眾呼朋引伴踴躍參加。

王瑞德並預告，下半年南投觀光重頭戲連番登場，10月10日有國慶焰火、10月4日至12日是南投世界茶葉博覽會，9月還有日月潭萬人泳渡，歡迎海內外遊客，享受最自然、放鬆的親子慢活之旅。

名間小鎮漫旅尋騎遇上大雨，小朋友興致高昂，套上雨衣在草皮踩水、競速。圖／南投縣政府提供
名間小鎮漫旅尋騎遇上大雨，小朋友興致高昂，套上雨衣在草皮踩水、競速。圖／南投縣政府提供
名間小鎮漫旅尋騎遇上大雨，小朋友興致高昂，套上雨衣在草皮踩水、競速。圖／南投縣政府提供
名間小鎮漫旅尋騎遇上大雨，小朋友興致高昂，套上雨衣在草皮踩水、競速。圖／南投縣政府提供
名間小鎮漫旅尋騎遇上大雨，小朋友興致高昂，套上雨衣在草皮踩水、競速。圖／南投縣政府提供
名間小鎮漫旅尋騎遇上大雨，小朋友興致高昂，套上雨衣在草皮踩水、競速。圖／南投縣政府提供

親子 朋友 南投縣

延伸閱讀

結合青年市集 南投山谷迴響音樂節8/9登場

南投瑞岩、翠巒部落遷建埔里 明年可望取得土地

影／日本最大二手店插旗中部 首選南投跳過台中…原因曝光

影／求幫忙！單車男撿皮夾帶走4萬多元 單親爸苦情尋人

相關新聞

台中男投票完手機鈴響 遭警帶離...違規恐罰3萬至30萬

今天是罷免投票日，台中市南屯區傳出有1名賴姓男子攜帶手機進入投開票所且發出聲響，警方接獲選務人員通知，依通職人員選舉罷免...

網傳「台中選委會弄錯投開票所」 區長：選民舊身分證資料未更新

今天是第一波罷免投票，有網友爆料，依照台中選委會網站查詢在萬和國中投開票所，到當場卻查不到名冊，打給戶政事務所才被通知在...

小朋友衝草皮踩水、爸媽雨中搶拍照 南投名間單車日笑聲不斷

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」今天在名間鄉親子生態園區登場，雖遇大雨，無損大家興致，近千名親子騎士在風雨中展現運動精神，...

10年空氣品質大PK！台中今年上半年PM2.5歷年次低

台中市環保局比較近10年的上半年空氣品質發現，台中市空氣品質，市府透過加嚴標準、加強稽查及宣導等空品管制策略，並與市民共...

彰化市線東路破損如同打補丁 縣府花1241萬元訂10月底改善

彰化市線東路連接國1彰化交流道及國3和美交流道的重要道路， 平時交通流量大，但路面破損常遭用路人抱怨，彰化縣政府將投入1...

北台中與彰化家扶中心80位兒童逛麗寶樂園 矽品志工陪伴

矽品精密今天在麗寶樂園舉辦「志工樂園日」活動，邀請北台中家扶中心與彰化家扶中心共80位家扶兒童，與90位矽品志工一起同樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。