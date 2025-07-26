小朋友衝草皮踩水、爸媽雨中搶拍照 南投名間單車日笑聲不斷

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」今天在名間鄉親子生態園區登場，雖遇大雨，無損大家興致，近千名親子騎士在風雨中展現運動精神，小朋友套上雨衣，享受雨中踩水、滑步車競速，家長撐傘一旁拍照，記錄溫馨親子互動時刻。

名間小鎮漫遊領騎儀式因雨取消，副縣長王瑞德與觀光處長陳志賢仍與現場民眾在雨中熱身律動，伴隨音樂節奏舞動筋骨，大小朋友在雨中嬉笑連連，展現「風雨無阻」的行動力與熱情，氣氛歡喜熱烈。

活動現場最吸睛的亮點，莫過於兒童滑步車趣味活動。儘管草地積水，小朋友卻樂此不疲，看到草皮積水眼睛一亮，紛紛衝進草地踩水、滑行，笑聲此起彼落。張媽媽說，原本還擔心小孩會嫌下雨沒得玩，結果反而玩得更開心，衣服濕透也值得。

林小弟弟說，「我最喜歡騎車去踩水，像在冒險一樣，雨天也很好玩！」林爸爸替兒子擦乾臉上的雨水，一邊拍照記錄每一刻，他說，這種親子活動不只讓孩子動起來，也讓我們放下手機、參與孩子成長，真的很棒。

王瑞德說，「名間小鎮漫旅尋騎」路線全長27公里，從親子生態園區出發，串聯濁水火車站、松柏嶺受天宮、松柏嶺茶香老街、茶文化主題館、茶園風光及步道景色，是一趟結合文化、風景與體能挑戰的精采路線。他也提醒大家，騎乘過程務必穿著雨衣、防寒保暖，確保安全。

南投縣推廣低碳觀光，自行車慢遊活動還有8月9日「竹山小鎮鄉野傳騎」、16日「草屯鳥嘴環潭騎遊」，23日壓軸「集集小鎮采風漫騎」，歡迎民眾呼朋引伴踴躍參加。