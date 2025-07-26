10年空氣品質大PK！台中今年上半年PM2.5歷年次低

台中市環保局比較近10年的上半年空氣品質發現，台中市空氣品質，市府透過加嚴標準、加強稽查及宣導等空品管制策略，並與市民共同努力，台中市今年上半年PM2.5平均值為15.0微克/立方公尺，為歷年同期次低，且低於全國測站平均值15.3微克/立方公尺，顯示近年台中空品有逐步改善。

台中市環保局分析，比較2011至今年每年的上半年PM2.5平均值，以2022年上半年的14.7微克/立方公尺最低，其次是今年上半年，較去年上半年的16.9微克/立方公尺，降低1.9微克/立方公尺，也低於今年上半年全國平均值0.3微克/立方公尺。市府將持續努力，朝新空氣品質標準12微克/立方公尺目標邁進。

環保局長陳宏益說，市府針對空汙，秉持「先公後私、先大後小」原則，推動源頭減量及管末管制對策，中市空品近年已大幅改善。台中除環境部設置的5座一般空氣品質監測站外，環保局另設置6座一般空氣品質監測站與1座交通空氣品質監測站，民眾若查即時空氣品質監測資訊，可在台中市環保局空氣品質監測網查詢。

環保局也於交通繁忙地區、工業區以及人流密集區等場域，布設1220台空品感測器，全天候24小時運行，可監測溫溼度、PM2.5等多種空品資訊，並即時傳輸到環境部空氣網( https://wot.moenv.gov.tw/ )，讓市民能夠隨時查詢當前的空氣品質狀況。

環保局說明，但颱風來臨前，氣流容易受到地形影響使中部地區擴散條件不佳導致而空氣品質不良，提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動並避免戶外長時間活動；另出外應戴上口罩，並盡量搭乘大眾運輸工具，「環保局空氣品質監測網」（https://bit.ly/1PYK6fP ）可知即時空品狀況 ，也可下載環保署「環境即時通」APP 。