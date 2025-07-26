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彰化市線東路破損如同打補丁 縣府花1241萬元訂10月底改善
彰化市線東路連接國1彰化交流道及國3和美交流道的重要道路， 平時交通流量大，但路面破損常遭用路人抱怨，彰化縣政府將投入1241萬元辦理線東路一段路面改善工程，並優化4處路口及標誌標線，保障通行的安全，將近日動工，10月底完工。
彰化市線東路是彰化市通往和美鎮的連絡道路，路面卻破損損重，如同打補丁，此次道路改善工程，自彰化市線東路一段209號前至彰鹿路，長度783公尺，路面採刨鋪5公分方式辦理瀝青混凝土改善，並同步優化環河街、環河南路一段、永芳路及彰鹿路等4處路口及標誌標線，並改善3處交通號誌，
縣長王惠美指出，線東路每日交通車流大，在經年累月使用下，當地民眾反映路面老舊嚴重破損，為讓鄉親出入更加安全，利用這次的路面改善工程做完整修繕，確保民眾行的安全，也保障地方居民的居住權益。
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