北台中與彰化家扶中心80位兒童逛麗寶樂園 矽品志工陪伴

矽品精密今天在麗寶樂園舉辦「志工樂園日」活動，邀請北台中家扶中心與彰化家扶中心共80位家扶兒童，與90位矽品志工一起同樂，受扶助家扶兒童因家庭經濟弱勢無法到樂園玩，矽品志工今天陪伴他們盡情逛樂園。

矽品志工與家扶兒童今天1對1相伴同行一起參加闖關活動，也暢玩各種遊樂設施，彰化家扶中心主任王震光表示，每個獎學金都是孩子們向上成長的力量，感謝矽品長期以來支持，讓家扶兒童在困難中看見希望；北台中家扶中心主任彭麗真表示，對許多家扶兒童，能有機會到遊樂園玩，是難得機會，她感謝矽品志工用心陪伴，讓孩子們在歡樂中建立自信，也感受到社會的關懷。

矽品精密人力資源處長李森楠表示，矽品精密支持家扶迄今已25年，累積捐款達1億元，從921地震後透過佰元俱樂部齊集同仁愛心，長期認養與助養家扶兒外，在單親與隔代教養經濟弱勢家庭，為鼓勵兒少保持向學之心，每學期另提供家扶兒少獎助學金，定期在公司內部宣傳推廣。