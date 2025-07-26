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網傳「台中選委會弄錯投開票所」 區長：選民舊身分證資料未更新

聯合報／ 記者趙容萱陳敬丰／台中即時報導
台中網友表示上選委會網站查詢投開票所，到地點後卻沒有資料。區長指出，該市民身分證資料未更新，鄰里別已經調整，若要查詢資料應以調整後的資料為準。突為示意圖。記者趙容萱／攝影
台中網友表示上選委會網站查詢投開票所，到地點後卻沒有資料。區長指出，該市民身分證資料未更新，鄰里別已經調整，若要查詢資料應以調整後的資料為準。突為示意圖。記者趙容萱／攝影

今天是第一波罷免投票，有網友爆料，依照台中選委會網站查詢在萬和國中投開票所，到當場卻查不到名冊，打給戶政事務所才被通知在另一處地點，稱選委會表示是登錄錯誤。區長表示，該案例是太久沒換身分證，鄰里已經調整，也沒攜帶通知單，才查到錯誤資料。

台中市1名網友今天在社群平台Threads爆料，她依照台中選委會網站查詢，得知投開票所在南屯區萬和國中156投開票所，但傾盆大雨抵達後，發現投票所在川堂，幾乎是半戶外狀態，且選務人員在名冊找不到她，還要她自己去聯繫選委會，又要她打去戶政查詢。

該網友還是請選務人員聯絡，查出是在距離車程10分鐘遠的159投開票所，但選務人員請他自行移動，也沒關心是否需要交通協助。她等車時打給台中市選委會，對方稱是登錄系統中間有落差錯誤；抵達159投開票所後，選務人員表示該網友不是第一個有這種狀況的人。

南屯區長林秋萬表示，在場的選務人員回報，該投票人以持有鄰里調整前的身分證向台中選委會網站查詢，且聲稱沒帶通知單，因此選務人員在名冊上找不到她的資料，後經協助聯繫戶政事務所，查出她在鄰里調整後的投開票所是距離萬和國中車程10分鐘遠的159投開票所。

南屯區選務單位補充，該市民的戶籍地2016到2017年調整鄰別，身分證上資料未更新，才查詢不到資料；市民可以攜帶未更新的身分證投票，但如要查詢投開票所，應以更新後的資料為準，或直接前往投票通知單上的地點。

台中市選委會表示，網路上個別流傳消息較難確認真偽，但投票地點、投票通知單的發放都是由戶政事務所辦理，市民對投開票所地點有疑問，可洽詢所屬戶政事務所。

投票 罷免 選委會 身分證 台中市

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