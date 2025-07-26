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彰化登革熱疫情拉警報？全縣4級以上有4村里、最高達7級

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供
連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供

連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，病媒蚊指數分為9級，據彰化縣衛生局調查全縣27個村里最新結果，有16個村里1級以上，其中永靖鄉獨鰲村達到7級，埤頭鄉合興村、永靖鄉竹子村為5級，達今年最高，衛生局呼籲社區做好病媒蚊孳生源清除工作。

彰化縣衛生局公布7月第3周病媒蚊密度布氏指數調查結果，調查全縣26鄉鎮的27個村里，永靖鄉獨鰲村為7級，埤頭鄉合興村、永靖鄉竹子村為5級，福興鄉外中村4級，指數在3級以上（含3級）為登革熱紅燈警戒區，即要立即發動村里民眾辦理孳生源清除工作，以防疫情發生。

至於，彰化市延平里、溪州鄉成功村、花壇鄉白沙村、線西鄉溝內村、芳苑鄉信義村為2級；彰化市中央里、彰化市延平里、花壇鄉白沙村、伸港鄉全興村、伸港鄉汴頭村、秀水鄉安東村、溪湖鎮平和里為1級，其餘受調查村里則是0。雖不易造成大流行，但仍可能發生散發性傳染病例或局部小規模流行。

依衛福部疾管署資料，彰化縣今年共有5例登革熱確定病例，但均是境外移入，無本土病例，疫情已圍堵，目前病媒蚊指數升高，主要還是受下雨後的影響，民眾要切實做好病媒蚊孳生源清除，才避免爆發病疫情。

衛生局表示，孳生源清理原則「巡」、「倒」、「清」、「刷」，民眾經常且仔細「巡檢」居家戶內外周圍花瓶、盛水盤、廢水桶、廢保利龍、廢寶特瓶、廢棄鍋碗、水缸、盆栽墊盤、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水器物，將積水「倒掉」，不要的器物予以分類「清除」減少容器，留下的器物應澈底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。

衛生局強調，病媒蚊對於叮咬對象並無選擇性，一旦社區內發生登革熱病例，則社區內每一個人都有被感染的機會，做好社區內病媒蚊孳生源清除工作，社區經常維持無病媒蚊孳生的最佳環境，就不必擔心社區發生登革熱流行。

連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供
連日高溫多雨，登革熱疫情蠢蠢欲動，彰化縣衛生局呼籲民眾做好病媒蚊孳生源清除工作，全力防堵。圖／環保局提供

衛生局 病媒蚊 登革熱

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