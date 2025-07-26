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彰化香莢蘭受78豪雨侵襲損失 獲公告為現金救助及低貸地區

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
受丹娜絲颱風及0708豪雨侵襲，彰化縣縣社頭鄉香莢蘭受嚴重損失，獲農業部公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度每公頃4萬1000元。圖／縣府提供
受丹娜絲颱風及0708豪雨侵襲，彰化縣縣社頭鄉香莢蘭受嚴重損失，獲農業部公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度每公頃4萬1000元。圖／縣府提供

丹娜絲颱風及0708豪雨侵襲，彰化縣縣社頭鄉香莢蘭受嚴重損失，獲農業部公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度每公頃4萬1000元，損失率達20%以上者，今天起可向土地所在地公所提出申請現金救助。

縣府農業處表示，農業部昨天公告彰化縣香莢蘭因丹娜絲颱風及0708豪雨，致農產業受損已符合農業天然災害現金救助標準，以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度每公頃4萬1000元，損失率達20%以上者，即可向土地所在地公所提出申請現金救助，未達20%者不予救助。

農業處表示，符合規定可申請救助的農民，今天日起至8月8日前請儘速持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件，向土地所在公所申報。

另彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申辦本貸款的農民向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並在此證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。

縣長王惠美提醒農友，近年來天氣異常，所種植的農作物如有災損情況，請先至當地公所通報，縣府在第一時間彙整轄內各鄉鎮市災損情形後，即會邀集臺中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後，函報農業部爭取救助。

受丹娜絲颱風及0708豪雨侵襲，彰化縣縣社頭鄉香莢蘭受嚴重損失，獲農業部公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度每公頃4萬1000元。圖／縣府提供
受丹娜絲颱風及0708豪雨侵襲，彰化縣縣社頭鄉香莢蘭受嚴重損失，獲農業部公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，救助額度每公頃4萬1000元。圖／縣府提供

豪雨 農業部 丹娜絲颱風

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