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台中新田登山步道5條任選 鳳凰山步道適合親子同行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區鳳凰山登山步道屬休閒、親子級登山步道，全長約2.1公里。圖／台中市觀旅局提供
台中市后里區鳳凰山登山步道屬休閒、親子級登山步道，全長約2.1公里。圖／台中市觀旅局提供

炎熱夏天許多人會到山上避暑，或選擇登山步道悠閒一遊，台中市觀光旅遊局推薦，潭子區新田登山步道共有5條步道，包括挑戰性路線；后里區鳳凰山步道適合親子同行，全長約2.1公里，沿線有許多果樹、竹林及涼亭。

台中市觀旅局長陳美秀推薦潭子區新田登山步道，此步道總共有5條步道，主步道、1號、2號、3號、5號步道，全長3.6公里，沿線有賞鷹平台、觀景台等，沿路賞景休憩點多，是潭子與豐原地區民眾休閒健行的好去處，喜歡挑戰的遊客可前往新田3號步道，沿線階梯一層一層看不見盡頭，需要腳力來挑戰，適合安排半日遊行程。

陳美秀也推薦后里區鳳凰山登山步道屬休閒、親子級登山步道，全長約2.1公里，沿線有許多果樹、竹林及涼亭，環境幽靜，步道入口處及步道最高點設有鳳凰鳥與貓型的意象打卡點，提供遊客打卡留念；其中貓仔亭觀景平台視野遼闊，可俯瞰后里及遠眺台中市區，遠處的火炎山或是麗寶樂園摩天輪、鐵砧山等景點皆可盡收眼底。

台中市潭子區新田登山步道，共有5條步道可選擇。圖／台中市觀旅局提供
台中市潭子區新田登山步道，共有5條步道可選擇。圖／台中市觀旅局提供

台中市 登山步道

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