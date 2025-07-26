台中新田登山步道5條任選 鳳凰山步道適合親子同行

炎熱夏天許多人會到山上避暑，或選擇登山步道悠閒一遊，台中市觀光旅遊局推薦，潭子區新田登山步道共有5條步道，包括挑戰性路線；后里區鳳凰山步道適合親子同行，全長約2.1公里，沿線有許多果樹、竹林及涼亭。

台中市觀旅局長陳美秀推薦潭子區新田登山步道，此步道總共有5條步道，主步道、1號、2號、3號、5號步道，全長3.6公里，沿線有賞鷹平台、觀景台等，沿路賞景休憩點多，是潭子與豐原地區民眾休閒健行的好去處，喜歡挑戰的遊客可前往新田3號步道，沿線階梯一層一層看不見盡頭，需要腳力來挑戰，適合安排半日遊行程。