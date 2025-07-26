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保母不滿到宅月薪低 揚言退出準公托系統

聯合報／ 記者林敬家余采瀅賴香珊／連線報導
彰化縣府舉辦保母培訓課程，還建立「保母實習制」，新手通過實習後，才能登記成為正式保母。圖／彰化縣府提供
彰化縣府舉辦保母培訓課程，還建立「保母實習制」，新手通過實習後，才能登記成為正式保母。圖／彰化縣府提供

各地推動準公共化幼托服務，包含到宅保母補助，但過去未明訂收費標準，近期各縣市訂出價格區間，8月將實施。彰化縣府公告收費標準，照顧1名0-2歲幼兒每月收費2萬8590元，僅相當於基本工資，低於市場行情3.5萬元，引起保母反彈，揚言退出準公共化系統。

台中市公布的準公居家托育人員在宅日間托育費，周一至周五每天最高10小時，從2.8萬至5.4萬元，南投縣為每月2萬至4.8萬元。

彰化登記到府保母有83人，縣府公布收費標準後，有保母指出，彰化照顧1名孩子行情約3萬5千元，新訂收費與實際落差太大，考慮乾脆回托嬰中心上班。另有保母認為，收費標準太低，可能會衍生2個版本的合約，以應付政府審查。

徐姓到府保母家住彰化，長期到台中工作。她說在台中照顧1名孩子，過去就收3.8萬到5萬元，比彰化高很多；到宅保母與家長互動頻繁，加上家長家中多有監視器，應對能力要好，對帶孩子的能力要求也高。

彰化北區居家托育中心督導指出，近年到宅保母的需求增加，家長對1對1、在家照顧的模式較信任，加上政府準公共托育補助金額提高，讓家長有能力選擇到宅保母。彰化保母協會理事長謝美娟說，縣府訂出收費標準，若有意見可向協會反映，未來可在會議中討論調整。

彰化縣社會處表示，參考各縣市標準後才制定，許多到府保母都是照顧雙胞胎或手足，照顧2名小孩回歸市場機制，收費由雙方合意。

台中社會局指出，目前僅規範在宅托育訪視頻率，為確保幼童照顧品質，中市須在30日內到宅訪視新收托者，但因為是嬰幼兒住家，較難無預警訪視。

南投縣社會及勞動局表示，居家托育服務不受基本工資限制，由保母和家長議定價格，只要雙方都能接受，在公告的價格區間內即可。

保母 托育 托嬰 社會局

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