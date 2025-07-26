彰化準公托保母汰除 以不當對待、超收最多

政府推動準公共化托育至今7年，托育補助逐年提高，未滿2歲嬰幼兒送托比率也增加。「剴剴案」引發全民關注，彰化縣社會處表示，過去每年家訪保母4次、資深者電訪，後改為全面家訪，從2018年以來，已撤銷35名準公共居家托育人員資格，以不當對待、超收者最多。

彰化縣府社會處表示，全縣保母登記703人，有693人加入準公共化托育，以51到60歲最多、占比約35%，家長傾向找能補助的準公幼保母，降低負擔。

多數保母都與政府簽訂準公共化契約，若違規將撤銷資格。彰化縣社會處統計，迄今已撤銷35人，其中以15人為不當對待、12人為超收、5人收費不實為主；另外，有的違規遭限期改善達3次、停托期間違規收托，或居家式托育服務登記證逾期未換證各1人。

社會處表示，不當對待、收費不實、超收都是嚴重違規，只要1次就會撤銷資格，即使家長陳情，甚至遭起訴後與家長和解緩起訴，縣府仍撤銷其資格，甚至連保母證都撤銷，以確保兒童最佳利益。

社會處指出，保母需專心照顧孩子，有的保母順便經營網拍，都不符規定；保母簽訂準公共化契約時，須詳實寫下年節獎金等金額，不能再收取更高費用；曾有保母寫年終最高10萬元，就被要求重新考慮，其餘例如年休7日、見紅休等，以雙方合意為主。

彰化縣府2022年首創「保母實習制」，新手須跟資深保母實習24小時，實際照顧孩子，通過測試才能成為正式保母。有人因此打退堂鼓，也有人未通過實習。