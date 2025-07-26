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喉嚨有黑影蠕動嚇一跳 就醫取出水蛭

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
竹山秀傳醫院院長莊碧焜透過內視鏡，在患者鼻腔內發現水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院院長莊碧焜透過內視鏡，在患者鼻腔內發現水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供

盛夏消暑，小心寄生蟲上身！南投56歲蔡姓男子近日張嘴時驚見口中有黑影蠕動，嚇得起雞皮疙瘩，緊急就醫。竹山秀傳醫院透過內視鏡檢查，竟從其鼻腔後方軟顎處夾出一條長約4公分的水蛭，懷疑是他日前用溪水潑臉降溫，遭水蛭趁機鑽入鼻腔寄生。

院長莊碧焜指出，蔡男近來感到喉嚨卡卡、有異物感，張嘴時還看到黑影蠕動。經內視鏡檢查後發現鼻咽部有水蛭吸附，他以局部噴灑麻醉藥使水蛭自行脫附，順利取出，避免強行拔除可能造成出血或口器殘留。

蔡男看到這條水蛭仍頭皮發麻，驚呼「難怪喉嚨一直不舒服，說話卡卡的，原以為是卡痰或感冒，竟然是水蛭」，讓他心有餘悸。

莊碧焜表示，民眾若在野外戲水、用山泉水洗臉或未煮沸飲用，都有可能讓水蛭經由鼻腔、口腔甚至眼睛鑽入體內，吸附於黏膜吸血。若寄生喉部或鼻咽，可能引發劇烈咳嗽、聲音沙啞，嚴重甚至呼吸困難。

院方過去曾收治3起水蛭寄生案例，寄生處多為鼻腔，這是首次發現在鼻咽軟顎處，顯示寄生位置更加多元。由於水蛭唾液含麻醉成分，初期往往無明顯症狀，發現時常已吸血變大。

莊碧焜提醒，如用山泉水、溪水洗臉，應以毛巾或手帕浸水擦拭，避免直接潑水；若戲水後出現異物感或不適，應及早就醫。他也強調，切勿自行拔除水蛭，以免殘留引發感染，應由專業醫師透過內視鏡檢查與正確方式取出，確保安全。

水蛭 內視鏡 寄生蟲

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