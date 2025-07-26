北屯、太平交通壅塞 中市建新橋緩解

台中市北屯區與太平區交通，長期仰賴大里溪上6座跨橋通行，尖峰時段經常壅塞。市府為打通交通瓶頸，昨天動工興建環太東路與新平路三段橋梁，總經費3.5億元，預計明年底前完工，透過車輛分流，縮短15分鐘車程時間。

台中副市長黃國榮說，台中市近年人口快速成長，北屯區受惠於重劃區開發與交通建設完善，吸引大量家庭移入，總人口超過31萬人，是全國前十大行政區之一；太平區人口也穩定成長，突破20萬人，兩區之間交通需求日益殷切。

黃國榮指出，北屯與太平間主要靠大里溪上6座橋梁往返，其中太原六號橋與坪林橋間距達1.4公里，中間無其他跨橋，加上沿廍子溪的環太東路僅為雙向車道，導致通勤尖峰時段經常出現車流回堵情形。市府選定於新平路三段與祥順路一段設置新橋，與環太東路相接，可有效分散車流、改善交通。

市府建設局長陳大田說明，新建橋梁全長110公尺，主體寬度達20公尺為雙向4車道，銜接環太東路一側設置左右各2車道，接新平路方向則為出橋3車道、入橋1車道。總經費為3.5億元，由國土署補助2.45億元、市府自籌1.05億元，2026年底完工可提升兩區交通效率。

建設局也表示，新橋將融合綠化與友善通行理念，最外側車道設有2至3.3公尺的綠美化植栽帶，同時設置人行道與自行車道，兼顧美觀與實用。

市議員陳成添指出，北屯與太平交界處近年人口移入快速，大樓林立、車流遽增，他2020年即向市府反映建新橋，歷經2、3年都市計畫變更終於開工，未來可望大幅紓解交通壓力。

民進黨市議員蔡耀頡說，新橋不僅改善北屯區壅塞問題，也將提升太平區交通便利性。他指出，太平發展持續不斷有新建案推出，交通流量恐進一步增加，環太東路僅為雙向車道，仍需持續改善交通瓶頸。