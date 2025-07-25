破盤價來了！奧萬大門票只要10元 避暑賞原民文化省很大

為歡慶8月1日「原住民族日」，林業及自然保育署南投分署宣布，奧萬大國家森林遊樂區8月1日至3日全民享「10元門票優惠」，原假日全票200元、平日全票150元、半票100元，優惠幅度超過九成，邀請民眾把握機會避暑、感受原民文化魅力。

奧萬大森林遊樂區以「森林中的冷氣房」著稱，是中部避暑熱門景點之一。南投分署表示，近期高溫持續飆升，適合走入山林感受天然涼意。園區內森林步道蓊鬱，芬多精與森林活氧充盈空氣中，遊客可在綠蔭中悠閒漫步、遠離暑氣，讓身心獲得真正的放鬆與療癒。

不僅自然景觀豐富，奧萬大也融合原住民風情。遊客服務中心「森林小舖」，推出特色原住民風味餐，主打新鮮山產與部落風味，讓遊客在品嘗美食，也能感受原鄉文化氛圍，適合親子來趟體驗舌尖上的部落旅行。

園區設有香氛DIY活動，讓遊客動手製作屬於自己獨一無二的天然香氛產品。該體驗活動現場可付費報名，深受親子與年輕族群歡迎。

南投分署建議民眾可事先透過「台灣山林悠遊網」（http://recreation.forest.gov.tw/）查詢相關資訊，或至「奧萬大情報站」Facebook粉絲團掌握最新活動與入園資訊，共度清涼又具意義的夏日假期。