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彰化準公到宅保母月薪2.8萬惹議 保母：不如去托嬰中心

聯合報／ 記者林敬家余采瀅賴香珊／連線即時報導
彰化縣府提升保母知能，舉辦培訓與課程，還建立「保母實習制」，新手通過實習才能登記成為正式保母。圖／彰化縣府提供
彰化縣府提升保母知能，舉辦培訓與課程，還建立「保母實習制」，新手通過實習才能登記成為正式保母。圖／彰化縣府提供

政府推動幼兒托育政策，但針對到宅保母過去未訂明確收費標準，近期多個縣市陸續制定準公共保母的到宅托育費用區間，預計8月起實施。不過彰化縣將每月收費訂為2萬8590元，相當於基本工資，引發當地保母不滿，認為金額低於市場行情，有人甚至打算退出準公共制度，或改回托嬰中心上班。

根據新制，台中市的準公共保母若提供每週一至五、每日10小時的到宅照顧服務，收費區間訂為每月2.8萬至5.4萬元。南投縣則訂為每月2萬至4.8萬元；彰化則是直接採基本工資作為標準，並將隨基本工資調整。

不過，這項標準引來保母反彈。部分保母指出，彰化縣目前行情照顧一名0至2歲幼兒每月約3萬5千元，新制落差過大，恐導致保母收入縮水。也有保母憂心，若收費標準過低，可能逼使部分家長另簽「雙重契約」逃避政府監管，反而破壞制度初衷。

彰化北區居家托育服務中心督導指出，近年家長對到宅保母需求增加，主要是偏好一對一、在自家照顧的模式，認為相對安心，加上政府補助提高，讓更多家長能負擔得起這類服務。

對於收費爭議，彰化縣保母協會理事長謝美娟表示，政府訂價的目的，是讓保母與家長有參考依據，若保母有其他收費意見，也可透過協會反映，在例行會議中討論是否進行調整。

彰化縣政府社會處表示，此次標準參考其他縣市作法並考量市場需求。若家長聘請保母照顧雙胞胎或兩名以上幼兒，收費回歸市場機制，由雙方議定價格。

南投縣社會及勞動局指出，到府保母的工作時數、天數彈性較大，加上居家式托育不適用勞基法，仍須由家長與保母在合理範圍內協商，雙方同意即可簽約。

目前彰化登記從事到宅托育服務的保母有83人。徐姓保母表示，她原為幼兒園助理老師，因不便在家帶孩子，轉任到府保母。雖住彰化，但因台中行情較佳，她選擇長期通勤赴台中工作。她說，當地收費一般落在每月3.8萬至5萬元，即使交通成本高，收入仍較穩定。

她強調，到宅保母須與家長建立良好溝通，配合家庭作息與教養觀念，並有的家庭裝設監視器，須有高度責任感與應變能力。有的保母還會自備整套育兒用品「一卡皮箱出征」，展現專業。

不過，地方政府對到宅保母的管理也面臨挑戰。彰化縣社會處表示，現行「托育專法」對到宅托育的監管仍在發展中，與在宅保母可隨時稽查不同，到宅托育的服務場所屬家長住家，若要進行訪視，須取得家長同意，執行上較具限制。

台中市社會局也指出，「居家式托育服務管理辦法」目前僅規範在宅保母的訪視頻率，為保障幼童安全，台中市對新收托的到宅保母會在30日內訪視一次，但要無預警稽查仍有難度。

保母 托育 彰化

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