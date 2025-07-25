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加強防汛 中市環保局建置積水路段地圖共465處

中央社／ 台中25日電

汛期到來，台中市環保局今天公布，針對465處易積水熱點，建置「台中市易積水路段地圖」，提供清潔隊作為重點清溝作業依據，也方便民眾查詢所在區域是否為潛在積水路段。

為強化城市排水效能，台中市政府環保局針對465處易積水熱點，訂有明確的巡檢與清淤機制，並建置「台中市易積水路段地圖」，提供清潔隊作為重點清溝作業依據，也方便民眾查詢所在區域是否為潛在積水路段。

環保局指出，各區清潔隊除每月巡檢易積水潛勢路段的側溝外，更於防汛期間關注豪大雨預報，提升巡查頻率。一旦發現排水孔有垃圾、落葉等異物阻塞，立即清除，確保排水順暢。同時清溝作業還運用「神器」水溝內視鏡的輔助，有效協助清潔隊員快速掌握溝內狀況，提升作業安全性與效率。

具備12年第一線清溝經驗的西屯區清潔隊員徐村輝表示，近期所見短暫積水，多為瞬間雨勢過大，導致排水一時無法負荷，當雨勢趨緩便迅速退水，並非因水溝阻塞所致。

徐村輝並分享，每次清溝作業抵達現場前，觀察排水流向、地形地勢、水溝深淺等基本功不可少，清潔隊員不只是清水溝，更是為市民安全築起防汛的第一道防線。

環保局長陳宏益表示，防汛工作不僅仰賴市府各單位的通力合作，更需市民朋友共同參與，平日多留意自家門前水溝及後巷排水口狀況，主動守護家園清除落葉與雜物，以降低積水風險，民眾若有發現側溝堵塞，可撥打1999或各區清潔隊電話，期盼全民共同攜手減災防災，守護台中安居生活。

台中市

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