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彰化7年撤35人準公共保母資格 不當對待、超收最常見

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府提升保母知能，舉辦培訓與課程，還建立「保母實習制」，新手通過實習才能登記成為正式保母。圖／彰化縣府提供
彰化縣府提升保母知能，舉辦培訓與課程，還建立「保母實習制」，新手通過實習才能登記成為正式保母。圖／彰化縣府提供

政府推動準公共化托育邁入第七年，隨著補助金額提高，未滿2歲嬰幼兒送托比例明顯增加。為維護托育品質，彰化縣自2018年開辦準公共化制度以來，至今已撤銷35名違反規定的居家托育人員資格，主要原因包括不當對待及超收幼童。

彰化縣政府社會處表示，縣內登記在案的保母共703人，其中有693人參與準公共化，比例相當高。參與保母以51至60歲年齡層最多，占約35%。家長普遍傾向選擇準公共保母，可減輕育兒經濟負擔。

雖然多數保母依規定經營，但仍有少數違規個案。35名被撤銷準公共資格的保母中，15人因不當對待幼兒、12人因超收孩童、5人涉及收費不實，其餘個案則包括限期改善3次未果、停托期間違規收托及未依規定換證等情形各1人。

社會處強調，不當對待、超收、收費不實皆屬重大違規，只要查證屬實，將直接撤銷準公共資格。即便曾有家長為違規保母求情，或保母經與家長和解後獲得緩起訴，縣府仍會依規定撤銷其資格，保障幼兒最佳利益。

此外，保母若從事其他副業，如邊帶孩童邊經營網拍，也會被要求改善。社會處指出，簽署準公共契約時，保母應明確填寫年終獎金等費用，不得額外向家長收取超出約定金額。曾有保母在契約中填寫年終高達10萬元，遭退件要求重新評估填寫；也有保母提出年休7日、見紅休等條件，皆以雙方合意為原則。

為強化托育品質，彰化縣自2022年起首創「保母實習制」，新進保母須與資深保母實習24小時，實際照顧幼童並通過測試，方可正式登記。社會處表示，確實有人因實習過程發現不適合而選擇退出，也有部分未通過考核。

「剴剴案」引發社會對托育安全高度關注。彰化縣過去每年家訪保母4次，資深保母可以電訪取代，但事件後都全面不定期家訪，對曾違規或新手保母加強關心，有的甚至每月家訪一次。為避免訪員熟悉區域後鬆懈，社會處也規定每兩年輪調一次服務區域，強化監督機制。

保母 托育 彰化

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