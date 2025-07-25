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「睡」進劇場！台中玩劇場生活節中山堂8月9日開玩

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「2025台中玩劇場生活節」8月9日至8月24日在中山堂熱鬧登場。圖／台中市政府提供
「2025台中玩劇場生活節」8月9日至8月24日在中山堂熱鬧登場。圖／台中市政府提供

「2025台中玩劇場生活節」8月9日至8月24日在中山堂熱鬧登場。今年活動全面升級，除了有展演，更要帶市民「睡」進劇場、彈進音樂裡，從白天玩到深夜，讓表演藝術走進日常，成為盛夏最Chill的文化冒險。

文化局主祕蕭靜萍說，感謝財團法人日月光文教基金會與矽品精密工業支持藝文推廣，攜手打造屬於台中夏日的「玩劇場」魅力。

文化局表示，「台中玩劇場生活節」是中山堂一年一度最大型的活動，今年比去年更精彩，包含駐館團隊極至體能舞蹈團推出青銀共創的自製節目「野獸派來的」由75歲的青銀共創人員蔡淑金擔綱演出，8月10日下午2時30分演出，即日起於各文化中心與中山堂免費索票。

文化局指出，今年更首次舉辦「YA！YA！夜！夜宿中山堂 與藝術共眠」，邀市民夜探劇場，與表演團隊共度不眠夜，限量2場次，8月16日至17日、8月22日至23日，由凡徒表演藝術與風動室內樂團帶來夜間演出，並有陸爸爸說演故事劇場陪您入眠，即日起開放報名。

文化局說明，8月9日下午2時30分開幕首日，中山堂廣場設有市集、街頭展演，現場集章還可兌換限定小禮，下午4時，大廳有「文化常民音樂會」，由徵選素人與本市Taiwan Top團隊台中室內合唱團，以及馬來西亞古晉交流團共同演出。

大墩文化中心說明，去年首辦「玩劇場藝術節」獲好評，今年升級為「玩劇場生活節」，結合青銀共創、合唱音樂劇體驗工作坊、跨域藝術講座等多元活動，邀市民暑假一起來「玩劇場」！更多活動詳情請上中山堂官網或大墩文化中心臉書粉絲專頁查詢。

「2025台中玩劇場生活節」8月9日至8月24日在中山堂熱鬧登場。圖／台中市政府提供
「2025台中玩劇場生活節」8月9日至8月24日在中山堂熱鬧登場。圖／台中市政府提供

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