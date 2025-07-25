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緩解北屯與太平交通壅塞 中市府斥資3.5億元造新橋明年底完工

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府舉辦環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程開工典禮。圖／台中市政府提供
台中市政府舉辦環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程開工典禮。圖／台中市政府提供

台中市北屯區與太平區的交通往返主要依靠大里溪上的跨橋，橋梁相距過遠加上主要道路僅雙向車道，常造成交通壅塞。市府規畫在環太東路與新平路三段搭建橋梁，耗資3.5億元，預計明年底前完工，可有效分流，未來將縮短約15分鐘通勤時間。

市府今天舉辦開工典禮。副市長黃國榮表示，台中近年人口成長快速，其中北屯區更因為重劃區開發、交通建設完善等因素，吸引大量年輕家庭進駐，以去年為例，人口增加2.13%，總人口超過31萬，已經是全國前十大行政區；太平區的人口也穩定成長，去年突破20萬人，往返2區的人、車越來越多。

黃國榮表示，民眾往返北屯與太平主要經由大里溪上的6座跨橋，其中太原路三段上的太原六號橋和中山路二段上的坪林橋相隔1.4公里，中間沒有其他跨橋，加上沿廍子溪的環太東路只有雙向車道，常造成交通壅塞；市府在新平路三段與祥順路一段設置新橋銜接環太東路，可有效分流。

建設局長陳大田指出，環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程總經費3.5億元，內政部國土署補助2.45億元，市府自籌1.05億元，預計2026年底完工；橋梁全長110公尺，主體寬度20公尺，共4車道，銜接環太東路一側左右各2車道，銜接新平路則為出橋3車道、入橋1車道，完工後可節省約15分鐘通勤時間。

建設局表示，新橋將結合綠化與友善通行的理念，在最外側車道設置寬2到3.3公尺的綠美化植栽帶，也會規畫人行道與自行車道，沿著波浪狀的綠帶延伸到橋梁兩端；工程落實「環太祥順通、北屯太平榮、富市大台中、行人好安全」的願景，兼顧交通與市容。

國民黨議員陳成添表示，北屯與太平交界一帶近年人口移入，大樓林立、車流增加，他2020年就向市府反映須要搭建新橋，變更都市計畫花費了2、3年，很高興今天開工；完工後用路人從環太東路過橋接祥順路到新平路，可以有效紓解車流，對當地交通會有非常顯著的改善。

民進黨議員蔡耀頡認為，新橋建成後能大幅紓緩北屯一側的壅塞狀況，也能增加太平一側的便利性；當地一直在發展，如桃花源橋附近持續有新的建案，交通狀況可能還會有變動，尤其主要道路環太東路只有雙車道，會繼續關注並協助改善交通壅塞的問題。

新橋耗資3.5億元，長110公尺、寬20公尺，預計明年底完工，將節省約15分鐘通勤時間。圖／台中市政府提供
新橋耗資3.5億元，長110公尺、寬20公尺，預計明年底完工，將節省約15分鐘通勤時間。圖／台中市政府提供
台中市副市長黃國榮表示，北屯、太平近年人口增加，往返兩區車流量大，市政府規畫搭建新橋，將可紓解交通壅塞狀況。圖／台中市政府提供
台中市副市長黃國榮表示，北屯、太平近年人口增加，往返兩區車流量大，市政府規畫搭建新橋，將可紓解交通壅塞狀況。圖／台中市政府提供

橋梁 車道 台中市 人行道

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