彰化旭光路施工路段出現下陷 緊急封路搶修中

彰化市旭光路旁正在進行彰化基督教醫院癌症質子醫療大樓的工程建設，今上午施工人員發現旭光路南側車道出現下陷情形，隨即封閉道路並通報相關單位。由於當地地下水豐沛，居民擔心與工程施工有關，恐造成地層掏空。

這處大樓工程包括天橋與地下道設施，將連接彰基總院與新建大樓。今日上午施工人員進場作業時，發現南側車道有明顯塌陷跡象，緊急通報後展開搶修，為維護用路人安全，現場隨即實施封路措施。

彰基表示，初步研判可能是大型施工機具長期進出，對地基造成影響，目前正進行回填作業，同時釐清塌陷的範圍與成因，待確認結構安全無虞後，才會繼續後續工程。

當地光南里長蔡耀叁指出，該路段地下水位高，加上近期連日大雨，不排除是長時間沖刷造成地層鬆動，覆蓋再到魯的鐵板也明顯下陷，他說，希望施工單位應以公共安全為優先，確認安全後再恢復施工進度。