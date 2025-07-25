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好消息！斥資3.5億 北屯、太平連通橋+1今動工 車程省15分鐘

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
連通台中市北屯、太平區的「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工。圖／台中市政府提供
連通台中市北屯、太平區的「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工。圖／台中市政府提供

台中市北屯、太平區人口成長，連通二地的跨橋共6座，交通尖峰期壅塞，建設局投入3.5億元新建「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工。副市長黃國榮說，工程預計明年底前完工，將串聯北屯與太平生活圈，打通交通瓶頸，帶動區域發展。

黃國榮說明，北屯區因重劃區開發與交通建設吸引大量年輕家庭進駐，去年人口增幅高達2.13%，總人口突破31萬，躍升為全台前十大行政區之一；太平區因環境宜居與多項建設推動，近5年人口穩定成長，至去年底突破20萬人，年均增加逾千人。

黃國榮指出，連接太平及北屯兩區位於大里溪上的跨橋總計有6座，其中太原六號橋與坪林橋相距約1.4公里，平時已常壅塞，加上沿廍子溪的環太東路僅雙向車道，尖峰時段更顯不足；特別感謝內政部國土署補助總經費7成，以及地方民代支持市府編列預算，讓市府得以在新平路三段與祥順路一段設置新橋，銜接環太東路，作為替代路線。

建設局長陳大田說，「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」總經費高達3.5億元，其中獲中央補助2.45億元，橋梁將跨越大里溪，銜接北屯區祥順路與太平區環太東路，全長約110公尺、主體寬度約20公尺，預計於明年底完工；未來將可縮短約15分鐘通勤時間。

建設局說明，該工程結合綠化與友善通行理念，最外側車道設置綠美化植栽帶，寬度約2至3.3公尺，營造綠意通行環境；此外，整體設計採「以人為本」核心理念，規劃人行與自行車道，沿波形綠帶延伸至橋梁兩端，讓行人與單車族在通行新橋時，除了可穿梭於公園式植栽綠廊，更能飽覽大里溪沿岸水景，感受舒適愜意的移動體驗。

連通台中市北屯、太平區的「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工。圖／台中市政府提供
連通台中市北屯、太平區的「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工。圖／台中市政府提供
連通台中市北屯、太平區的「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工，圖為模擬圖。圖／台中市政府提供
連通台中市北屯、太平區的「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工，圖為模擬圖。圖／台中市政府提供

橋梁 車道 重劃區

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