好消息！斥資3.5億 北屯、太平連通橋+1今動工 車程省15分鐘
台中市北屯、太平區人口成長，連通二地的跨橋共6座，交通尖峰期壅塞，建設局投入3.5億元新建「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工。副市長黃國榮說，工程預計明年底前完工，將串聯北屯與太平生活圈，打通交通瓶頸，帶動區域發展。
黃國榮說明，北屯區因重劃區開發與交通建設吸引大量年輕家庭進駐，去年人口增幅高達2.13%，總人口突破31萬，躍升為全台前十大行政區之一；太平區因環境宜居與多項建設推動，近5年人口穩定成長，至去年底突破20萬人，年均增加逾千人。
黃國榮指出，連接太平及北屯兩區位於大里溪上的跨橋總計有6座，其中太原六號橋與坪林橋相距約1.4公里，平時已常壅塞，加上沿廍子溪的環太東路僅雙向車道，尖峰時段更顯不足；特別感謝內政部國土署補助總經費7成，以及地方民代支持市府編列預算，讓市府得以在新平路三段與祥順路一段設置新橋，銜接環太東路，作為替代路線。
建設局長陳大田說，「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」總經費高達3.5億元，其中獲中央補助2.45億元，橋梁將跨越大里溪，銜接北屯區祥順路與太平區環太東路，全長約110公尺、主體寬度約20公尺，預計於明年底完工；未來將可縮短約15分鐘通勤時間。
建設局說明，該工程結合綠化與友善通行理念，最外側車道設置綠美化植栽帶，寬度約2至3.3公尺，營造綠意通行環境；此外，整體設計採「以人為本」核心理念，規劃人行與自行車道，沿波形綠帶延伸至橋梁兩端，讓行人與單車族在通行新橋時，除了可穿梭於公園式植栽綠廊，更能飽覽大里溪沿岸水景，感受舒適愜意的移動體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言