好消息！斥資3.5億 北屯、太平連通橋+1今動工 車程省15分鐘

台中市北屯、太平區人口成長，連通二地的跨橋共6座，交通尖峰期壅塞，建設局投入3.5億元新建「環太東路銜接新平路三段橋梁」今開工。副市長黃國榮說，工程預計明年底前完工，將串聯北屯與太平生活圈，打通交通瓶頸，帶動區域發展。

黃國榮說明，北屯區因重劃區開發與交通建設吸引大量年輕家庭進駐，去年人口增幅高達2.13%，總人口突破31萬，躍升為全台前十大行政區之一；太平區因環境宜居與多項建設推動，近5年人口穩定成長，至去年底突破20萬人，年均增加逾千人。

黃國榮指出，連接太平及北屯兩區位於大里溪上的跨橋總計有6座，其中太原六號橋與坪林橋相距約1.4公里，平時已常壅塞，加上沿廍子溪的環太東路僅雙向車道，尖峰時段更顯不足；特別感謝內政部國土署補助總經費7成，以及地方民代支持市府編列預算，讓市府得以在新平路三段與祥順路一段設置新橋，銜接環太東路，作為替代路線。

建設局長陳大田說，「環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程」總經費高達3.5億元，其中獲中央補助2.45億元，橋梁將跨越大里溪，銜接北屯區祥順路與太平區環太東路，全長約110公尺、主體寬度約20公尺，預計於明年底完工；未來將可縮短約15分鐘通勤時間。