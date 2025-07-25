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舊鐵道活化成打卡熱點！ 集集「星雨廊道」每周三、六夜間點燈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
集集鎮活化民權路舊鐵道成為星雨廊道，為小鎮增添浪漫觀光景點。圖／集集鎮公所提供
集集鎮活化民權路舊鐵道成為星雨廊道，為小鎮增添浪漫觀光景點。圖／集集鎮公所提供

南投集集鎮公所積極活化閒置公共設施，近日重新整修民權路旁的舊鐵道空間，打造融合燈光藝術與在地文化的「星雨廊道」上周啟用。鎮公所今天表示，星雨廊道將於每周三與周六夜間定時點燈，期望繼綠色隧道後，再創集集夜間觀光新亮點。

集集鎮長吳大村說，民權路一帶原是集集鎮重要的交通與生活路廊，隨著鐵道運輸功能減弱，周邊空間逐漸閒置。鎮公所為讓舊鐵道再現活力，融入「星光再現」為主軸的光環境設計，將閒置鐵道重新打造成具故事感與視覺美感的公共空間。透過燈光設計與在地元素結合，創造出夜間步行新體驗。

集集鎮長吳大村表示，「星雨廊道」是集集鎮推動空間活化的重要一步，結合地方歷史與光影技術，讓舊鐵道不僅煥然一新，也成為居民與旅客共享的公共場域。他強調，燈光設計不只是裝飾，更是導引動線、提升安全感與營造氛圍的綜合方案，有助帶動周邊夜間經濟與觀光發展。

星雨廊道規畫星空拱門、星際隧道、平行宇宙、星辰光軸、戰車光影、雕像光影等八大特色光影裝置，夜間亮燈後光影交錯，彷彿穿越星際，引人入勝。不少遊客在裝置前駐足拍照，也有親子帶著小朋友夜遊，一邊欣賞燈光，一邊感受舊鐵道的嶄新風貌。

遊客林小姐說，過去只知道集集有綠色隧道與火車站，「沒想到晚上這麼漂亮，有一點像走在電影場景裡，散步感覺很舒服。」

目前集集鎮仍有包括日管處主導的集集火車站東側賣場整建工程，以及鎮公所的空中月台環山景觀平台尚在推動中，未來完工後，將串聯星雨廊道與車站形成完整觀光動線，成為集集的新興夜間亮點。

集集鎮活化民權路舊鐵道成為星雨廊道，為小鎮增添浪漫觀光景點。圖／集集鎮公所提供
集集鎮活化民權路舊鐵道成為星雨廊道，為小鎮增添浪漫觀光景點。圖／集集鎮公所提供
集集鎮活化民權路舊鐵道成為星雨廊道，為小鎮增添浪漫觀光景點。圖／集集鎮公所提供
集集鎮活化民權路舊鐵道成為星雨廊道，為小鎮增添浪漫觀光景點。圖／集集鎮公所提供

集集 鐵道 光影

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