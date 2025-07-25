台中首座技擊主題場館 西區兒童運動中心明年啟用

台中西區兒童運動中心位於美村綜合服務園區內，將是全市首座以「技擊」為主題的兒童運動中心，預計明年下半年啟用。市府昨舉辦招商座談會，超過10家廠商出席，對技擊主題的場館營運頗具信心；市府預計10月前上網招標，盼明年中心完工後盡速啟用。

台中市政府昨辦西區兒運招商座談會，共14家廠商參加。運動局表示，西區兒運位於美村路與民生路口的「美村綜合服務園區」4樓，園區的前身是美軍俱樂部，市府斥資8.3億元，改建為地下3層、地上4層的建物，預計今年底完工，4樓的西區兒運中心則預計明年完成裝修。

運動局指出，西區兒運中心以技擊為主題，名為「小海豹俱樂部」，包含擊劍、柔道、空手道等多元奧運競賽項目，還有美式自衛防身術等，當然也有其他兒運的基本設施；兒運裝修經費3000萬元，廠商進駐須購置技擊運動所需設備，預估初期投資至少320萬元。

運動局長游志祥表示，市府規畫各區兒運都有不同主題，推廣過程發現近年許多家長讓孩子參與技擊運動，比如柔道好手楊勇緯帶起的柔道風潮，兒童技擊場館的需求越來越高；昨天的座談會中，不少廠商表達興趣，認為有明確的主題容易吸引家長，對未來營運有信心。

運動局補充，西區人口密度高，每平方公里將近2萬人，周邊有草悟道商圈、國立台灣美術館、審計新村等地標，交通便利且人口匯集，營運廠商還能結合美村綜合服務園區1到3樓的其他設施如親子館、托嬰中心等，相當具有發展潛力。