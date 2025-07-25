員林圖書館1館整修9月可望重新開放 2館也將做耐震補強

彰化縣員林市立圖書館一館正在整修，原本預計今年5月底完工，但目前還未完工，民眾說暑假沒開放使用很可惜，公所表示，一館預計最快8月底完工，目前二館仍有開放借書和閱覽空間，待一館重新開放後，二館也將整修閉館，請民眾配合見諒。

有家長表示，最近員林圖書館在整修，兒童閱覽室無法使用，暑假期間也少了展覽，很可惜，希望圖書館一館能盡快再開放使用。

員林公所主秘賴冠宇表示，公所爭取中央補助1000萬圖書館一、二館耐震補強工程，一館從去年10月開始動工，已進入完工尾聲，最快8月底、或9月初即可完工，目前一館都還正常開放借書及閱覽室，民眾若要借書可在二館借書。

賴冠宇說，目前整修中的一館原有兒童閱覽室、藏書室、視聽室及地下室的展覽室，預計9月完工重新啟用後，會接著二館整修，整修期間二館就不開放借書，預計在今年底可完工。