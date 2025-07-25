快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

員林圖書館1館整修9月可望重新開放 2館也將做耐震補強

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市立圖書館一館正在進行整修，預計最快8月底完工後，後方２館也會進行耐震補強工程。記者林宛諭／攝影
員林市立圖書館一館正在進行整修，預計最快8月底完工後，後方２館也會進行耐震補強工程。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市立圖書館一館正在整修，原本預計今年5月底完工，但目前還未完工，民眾說暑假沒開放使用很可惜，公所表示，一館預計最快8月底完工，目前二館仍有開放借書和閱覽空間，待一館重新開放後，二館也將整修閉館，請民眾配合見諒。

有家長表示，最近員林圖書館在整修，兒童閱覽室無法使用，暑假期間也少了展覽，很可惜，希望圖書館一館能盡快再開放使用。

員林公所主秘賴冠宇表示，公所爭取中央補助1000萬圖書館一、二館耐震補強工程，一館從去年10月開始動工，已進入完工尾聲，最快8月底、或9月初即可完工，目前一館都還正常開放借書及閱覽室，民眾若要借書可在二館借書。

賴冠宇說，目前整修中的一館原有兒童閱覽室、藏書室、視聽室及地下室的展覽室，預計9月完工重新啟用後，會接著二館整修，整修期間二館就不開放借書，預計在今年底可完工。

員林 圖書館

延伸閱讀

推新北汐止公園改造 議員盼優化人行路廊、打造藝文聚落

彰化員林在地隱藏版「素食麻醬麵」！銅板價就能吃到藥膳麵，近百果山周邊小吃美食

竹縣芎林圖書館獲補助9千萬 舊鄉公所將重建打造智慧閱讀空間

韓流席捲全球 新北圖書館辦「韓國流行文化月」體驗異國交流趣

相關新聞

中彰海線本周末送肉粽！清水網友公告27日連2天送煞日快閃

近年彰化海濱送煞習俗也流傳至台中，網友昨晚在網路群組貼出送煞儀式公告，引起民眾議論，表示儀式於7月27日周日夜間舉行，路...

教室裝監視器 中彰公幼、私幼兩樣情

幼兒園不當管教層出不窮，中、彰2地今年以來，已有6幼兒園教師因此遭解聘。家長團體建議裝監視器，根據調查，中、彰公立幼兒園...

員林圖書館1館整修9月可望重新開放 2館也將做耐震補強

彰化縣員林市立圖書館一館正在整修，原本預計今年5月底完工，但目前還未完工，民眾說暑假沒開放使用很可惜，公所表示，一館預計...

台中首座技擊主題場館 西區兒童運動中心明年啟用

台中西區兒童運動中心位於美村綜合服務園區內，將是全市首座以「技擊」為主題的兒童運動中心，預計明年下半年啟用。市府昨舉辦招...

舊鐵道活化成打卡熱點！ 集集「星雨廊道」每周三、六夜間點燈

南投集集鎮公所積極活化閒置公共設施，近日重新整修民權路旁的舊鐵道空間，打造融合燈光藝術與在地文化的「星雨廊道」上周啟用。...

南投2部落遷埔里 明年取得土地

南投仁愛鄉瑞岩、翠巒部落在921地震受重創，面臨地層滑動威脅，縣府表示，已選定埔里溪南段0.878公頃土地，做為遷村地點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。