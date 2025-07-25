夜宿劇場、共創舞作 台中生活節推中山堂新體驗

台中市府與企業等單位合作舉辦「台中玩劇場生活節」，8月將在台中市中山堂登場，推出多場藝術展演與夜宿中山堂等活動。主辦單位盼讓中山堂成為「市民劇場」，使表演藝術走進日常。

台中市府文化局與日月光文教基金會、矽品精密工業公司等單位合作舉辦「2025台中玩劇場生活節」，今天舉行宣傳活動，台中市府文化局主任秘書蕭靜萍、台中大墩文化中心主任陳文進、矽品公司處長黃忠傑、極至體能藝術團長石吉智、凡徒表演藝術總監陳翔崧等人皆出席。

蕭靜萍表示，中山堂作為中部重要展演場館，至今已走過35年，以「市民劇場」為目標，希望讓表演藝術走進日常。生活節8月9日將舉辦開幕活動，設有市集與街頭展演。

蕭靜萍說，生活節推出駐館團隊「極至體能舞蹈團」的青銀共創自製節目《野獸派來的》，即日起於各文化中心與中山堂免費索票。今年還舉辦夜宿中山堂活動，邀民眾「夜探劇場」，另有風動室內樂團的《公主百分百2：生日驚喜》售票演出、文化常民音樂會、跨域藝術創作分享講座等。

主辦單位說明，「2025台中玩劇場生活節」8月9日至24日，在台中市中山堂登場，詳情可上台中市中山堂網站及大墩文化中心臉書粉絲專頁查詢。