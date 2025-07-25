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中彰海線本周末送肉粽！清水網友公告27日連2天送煞日快閃

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
近年彰化海濱送煞習俗也流傳至台中，網友昨晚在網路群組貼出送煞儀式公告。記者黑中亮／翻攝
近年彰化海濱送煞習俗也流傳至台中，網友昨晚在網路群組貼出送煞儀式公告。記者黑中亮／翻攝

近年彰化海濱送煞習俗也流傳至台中，網友昨晚在網路群組貼出送煞儀式公告，引起民眾議論，表示儀式於7月27日周日夜間舉行，路線從清水區光明路經中清路到出海口，引起海線民眾議論。

據了解，由於彰化縣福興鄉秀厝村有名中年男子往生，家屬決定依循古禮於本周六深夜11時至12時舉行送肉粽科儀，送煞隊伍自秀安一街起行，經秀安二街、秀安橋、南環路，再沿著台17線前往媽祖大道，最終抵達鹿港海邊。村長特別提醒民眾，盡量避免外出或觀看，以免冒犯禁忌。

中部地區送煞儀式明、後兩天接連舉行傳統「送肉粽」儀式，彰化縣於深夜11時開始，由法師誦經送煞；台中海線則在周日晚間從事故地點出發，路線由清水光明路喪家經中興路、中山路、中清路最後抵達出海口，把煞氣送出海，時間預計進行2個小時。

台中市清水區周日晚間9時至11時送煞，當地群組貼出公告，喪家呼籲鄉親，非必要請勿在外面逗留，迴避送煞路線以防沖犯事宜發生，科儀用意是為求「亡者安息，存者安心」，對於造成不便表示歉意。事前會通知居民，各家戶可以貼上符令以免沖煞。

送煞是台灣喪葬習俗之一，存在已有百年歷史，源於彰化沿海地區，當地人為了尊重亡者，以細繩綁縛的「肉粽」當作代稱，要將煞氣送走才不會影響社區安寧。

習俗 送肉粽

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