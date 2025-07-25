南投2部落遷埔里 明年取得土地

南投仁愛鄉瑞岩、翠巒部落在921地震受重創，面臨地層滑動威脅，縣府表示，已選定埔里溪南段0.878公頃土地，做為遷村地點，預計明年取得土地，將攜手慈濟協助遷建，並請部落提供完整資料，以利後續推動。

瑞岩、翠巒部落位於海拔高度逾1300公尺的山區，921地震時遭受重創，當時不僅屋舍龜裂倒塌，災後評估面臨地層滑動威脅，危及安全，不適合居住，縣府計畫遷村，卻因覓地不易，且地處偏遠，工程難發包，2011年才完成首批遷建。

縣府表示，首批遷村案為瑞岩部落，遷往原部落西北方約1公里遠的台地，但當時僅完成107戶遷建，仍有32戶未遷；翠巒舊部落於1994年先後遭祝融及風災，29年前遷村至現址，不料又受到921地震影響，部落內35戶必須再次遷建。

部落鄉親曾多次尋求幫忙，盼早日完成遷村，縣府近年不斷覓地，去年總算拍板選定埔里溪南段0.878公頃的國有財產署土地，做為遷移地點；為加速計畫推動，縣長許淑華更指示副縣長王瑞德召開會議，釐清並簡化取得土地程序。

縣府表示，瑞岩、翠巒部落遷村案預計明年完成地目變更，同時向國產署申請土地租用，慈濟基金會依援建計畫，協助建設，將分成兩期進行，各有49戶、30戶，目前已請部落提供住戶完整資料，以利後續作業推動。

許淑華說，會積極加速完成計畫，未來居民遷到埔里，居住環境及生活機能可望更完善，雨天來臨也不用再擔心受怕，體現縣府對原住民族群權益的重視。