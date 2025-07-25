聽新聞
0:00 / 0:00

教室裝監視器 中彰公幼、私幼兩樣情

聯合報／ 記者簡慧珍陳秋雲余采瀅江良誠／連線報導
幼兒園不當管教頻傳，家長倡議裝監視器。調查顯示，中、彰公立幼兒園裝設率約64%，私立逾8成。教師看法分歧，有人認為可自保，有人擔心影響親師信任。 示意圖。圖／聯合報系資料照片
幼兒園不當管教頻傳，家長倡議裝監視器。調查顯示，中、彰公立幼兒園裝設率約64%，私立逾8成。教師看法分歧，有人認為可自保，有人擔心影響親師信任。 示意圖。圖／聯合報系資料照片

幼兒園不當管教層出不窮，中、彰2地今年以來，已有6幼兒園教師因此遭解聘。家長團體建議裝監視器，根據調查，中、彰公立幼兒園裝設比率約6成4，私立幼兒園則超過8成。幼教師反應兩極，有人支持可自保，但也有人憂破壞親師信任。

彰化1幼兒園傳性侵疑雲，縣府調查中，台中也傳出不少幼兒園不當管教事件。中市教育局統計，前年有28件、去年63件，今年到7月中已受理30件成案。彰化縣教育處表示，前年受理5件、去年10件、今年約20件。

公私立幼兒園教室內裝監視器的風氣不同，以台中市251所公立幼兒園為例，市府統計至4月底，有161所室內裝監視器，裝設比率為64.14%；台中市私幼490所，有406所室內裝監視器，裝設比率82.86%。

彰化縣現有公幼92所、非營利32所、準公共化幼兒園145所，教室內裝監視器比率為64％；私幼部分8成以上都裝設。縣府表示，法令未強制裝設。

教育人士表示，裝監視器有利有弊，私幼為爭取家長信任，幾乎「班班有錄影」，公幼多認為易侵犯教師專業自主權，能不裝就不裝，公私幼態度兩極。

某附設公幼的國小校長表示，裝監視器對教師心理壓力很大，有損教學專業，況且光看錄影畫面，難以判斷教學現場氣圍，流於斷章取義，很多公幼不想裝。高收費的私幼不僅裝滿監視器，還提供帳號、密碼給家長，可隨時上雲端系統觀看，「全透明」讓家長放心。

彰化縣親職福利服務協會理事長謝靜滿說，依規定幼兒園教室內，要裝置可錄影錄音的監視器，相關檔案至少保存15天，但調閱要件為有爭議時，警察機關派員會同調閱監視畫面，確保非涉案幼童的隱私權。

彰化縣親師家長協會創會理事長柯建麟說，私幼幾乎順應家長要求，在各教室裝監視器，對孩子和教師固然有保障，但親師應建立互信，不宜把錄影監視當作攻防工具，才可提升教育品質。

監視器 幼兒園

延伸閱讀

彰化縣國中小校長會議忽停電 王惠美臨場反應一句話全場笑開

竹南教保員掌摑4歲童 幼兒園娃娃車遭蛋洗

「土城毛畯珅」圍棋老師拍12童判22年 二審今辯結仍不認性剝削

驚！貨車載桶裝瓦斯在彰化市鬧區外洩 最高可罰1萬8千元

相關新聞

教室裝監視器 中彰公幼、私幼兩樣情

幼兒園不當管教層出不窮，中、彰2地今年以來，已有6幼兒園教師因此遭解聘。家長團體建議裝監視器，根據調查，中、彰公立幼兒園...

南投2部落遷埔里 明年取得土地

南投仁愛鄉瑞岩、翠巒部落在921地震受重創，面臨地層滑動威脅，縣府表示，已選定埔里溪南段0.878公頃土地，做為遷村地點...

努力10年 彰化大村終有獅子時鐘與精神堡壘

很多重要路口樹立獅子時鐘或精神堡壘，國際獅子會300D 2區2024年-2025年度總監張振錫及區務行政團隊，今舉辦國際...

彰化縣國中小校長會議忽停電 王惠美臨場反應一句話全場笑開

彰化縣政府今舉辦全縣國中小學校務發展會議，縣長王惠美提到現今學生自傷率逐年增加，校長要提升學生的抗壓性，也要提升本身及教...

彰化稽查19家雲端廚房 有人沒體檢、生熟食刀具不分

外送平台盛行，帶動「雲端廚房」蓬勃發展，不過彰化縣衛生局近期針對雲端廚房展開衛生稽查與抽驗，發現不少未設實體店面的業者，...

台中市政府強化綠能與廉政治理 驅動企業永續發展

提升再生能源發展效能，並創造更具投資吸引力的環境，與強化綠能企業誠信治理及永續經營，臺中市政府攜手臺灣臺中地方檢察署，舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。