教室裝監視器 中彰公幼、私幼兩樣情

幼兒園不當管教層出不窮，中、彰2地今年以來，已有6幼兒園教師因此遭解聘。家長團體建議裝監視器，根據調查，中、彰公立幼兒園裝設比率約6成4，私立幼兒園則超過8成。幼教師反應兩極，有人支持可自保，但也有人憂破壞親師信任。

彰化1幼兒園傳性侵疑雲，縣府調查中，台中也傳出不少幼兒園不當管教事件。中市教育局統計，前年有28件、去年63件，今年到7月中已受理30件成案。彰化縣教育處表示，前年受理5件、去年10件、今年約20件。

公私立幼兒園教室內裝監視器的風氣不同，以台中市251所公立幼兒園為例，市府統計至4月底，有161所室內裝監視器，裝設比率為64.14%；台中市私幼490所，有406所室內裝監視器，裝設比率82.86%。

彰化縣現有公幼92所、非營利32所、準公共化幼兒園145所，教室內裝監視器比率為64％；私幼部分8成以上都裝設。縣府表示，法令未強制裝設。

教育人士表示，裝監視器有利有弊，私幼為爭取家長信任，幾乎「班班有錄影」，公幼多認為易侵犯教師專業自主權，能不裝就不裝，公私幼態度兩極。

某附設公幼的國小校長表示，裝監視器對教師心理壓力很大，有損教學專業，況且光看錄影畫面，難以判斷教學現場氣圍，流於斷章取義，很多公幼不想裝。高收費的私幼不僅裝滿監視器，還提供帳號、密碼給家長，可隨時上雲端系統觀看，「全透明」讓家長放心。

彰化縣親職福利服務協會理事長謝靜滿說，依規定幼兒園教室內，要裝置可錄影錄音的監視器，相關檔案至少保存15天，但調閱要件為有爭議時，警察機關派員會同調閱監視畫面，確保非涉案幼童的隱私權。

彰化縣親師家長協會創會理事長柯建麟說，私幼幾乎順應家長要求，在各教室裝監視器，對孩子和教師固然有保障，但親師應建立互信，不宜把錄影監視當作攻防工具，才可提升教育品質。