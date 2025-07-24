努力10年 彰化大村終有獅子時鐘與精神堡壘

很多重要路口樹立獅子時鐘或精神堡壘，國際獅子會300D 2區2024年-2025年度總監張振錫及區務行政團隊，今舉辦國際基金會LCIF分會DCG撥款捐贈與啟用典禮，進出大村火車站的旅客及前往大村鄉共融式公園民眾，都可看見時鐘及精神堡壘，加深對獅子會致力公益的印象。

「精神堡壘及戶外獅子時鐘」活動先在大村火車站啟用電子鐘，再前往共融公園揭幕精神堡壘和時鐘。獅子會國際理事江達隆、副議長暨台灣基金會董事李春季、創區總監張文彥與D各分會會長出席，場面隆重。

張振錫指出，近年受制土地取得、部分地方迷信，樹立獅子會公益形象越來越不容易，有關大村鄉的精神堡壘與戶外獅子時鐘設施設備推動逾10年，感謝現任鄉長賴志銘「阿沙力」才得以實現，他期待40多個分會都能找公有地設置精神堡壘。

獅子會精神堡壘與戶外獅子時鐘設施設備花費近50萬元，張振錫說，因國際獅子基金會LCIF、LCTF財團法人台灣基金會，將眾獅友捐款100%用在人道主義撥款和活動計畫，及300D 2區各分會獅友熱心支持，促成今捐贈活動，希望由此傳遞「行善不落人後，服務無遠弗屆」信念。

大村獅子會長賴重合說，獅子精神堡壘和獅子時鐘順利啟用，永遠見證大村獅子會的熱誠與使命，他的內心充滿感動、感恩與榮耀，期待「我們服務We Serve」核心理念能吸引更多民眾願意投入獅子會的公益服務行列。