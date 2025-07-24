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彰化縣國中小校長會議忽停電 王惠美臨場反應一句話全場笑開

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣國中小學校長會議專題講座，提醒校長重視校園危機事件處理。圖／縣政府提供
彰化縣國中小學校長會議專題講座，提醒校長重視校園危機事件處理。圖／縣政府提供

彰化縣政府今舉辦全縣國中小學校務發展會議，縣長王惠美提到現今學生自傷率逐年增加，校長要提升學生的抗壓性，也要提升本身及教師的抗壓性，且應鼓勵教師家訪瞭解家庭狀況，給予家庭與孩子最適切協助。

全縣國中小學校務發展會議在田中國小舉辦，全體校長出席，新學年有20多所國中小學校長調動和履新，王惠美說，企業有專業企管經理人擔任CEO，校長是學校CEO，但學校應有永續性的整體規畫，不應隨著校長更迭而不斷更改、重建。

王惠美表示，媒體報導現今學生自傷率逐年增加，年齡有下降趨勢。說到這一段，田中國小忽然停電，王惠美反應快，立刻改口「這個（停電）效果做的不錯」，全場爆出笑聲，田中國小工作人員趕快拿出麥克風和喇叭音箱讓縣長講話繼續，王惠美接著說，校長要提升學生的抗壓性，也要提升本身及教師的抗壓性，要鼓勵教師家訪瞭解家庭狀況，給予家庭與孩子最適切協助。

王惠美強調，AI很重要，學校要規畫AI課程，但人工智慧無法取代德、體、群、美，不同制度的設立會改變人類思維，學校應加強與家長合作，帶給家長不同思維，希望校長思維要與時俱進，帶領著團隊一起讓孩子的教育更好。

縣政府邀請中信金融管理學院講座教授林騰蛟，主演「教育危機管理與決策判斷」，提醒校長對校務及校園可能發生的危機事件應有警覺性，以性平、性侵、學生自傷等類型、案件，提供擬定應變計畫、成立管理小組、平日做預防演練到加強決策者對危機辨識及處理能力等處理策略。

彰化縣200多名國中小學校長和教育界人士，今參加新學年第一學期校務發展會議。圖／縣政府提供
彰化縣200多名國中小學校長和教育界人士，今參加新學年第一學期校務發展會議。圖／縣政府提供
彰化縣國中小學校長參加校務發展會議，同時精進治校專業知能。圖／ 縣政府提供
彰化縣國中小學校長參加校務發展會議，同時精進治校專業知能。圖／ 縣政府提供

小學 教師 王惠美

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